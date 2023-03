Auf der ISH in Frankfurt wurde dem Fachpublikum das System C von Dimplex vorgestellt. Die Wärmepumpen-Systemreihe für großen Leistungsbedarf wird zunächst mit zwei Luft/Wasser-Wärmepumpen mit 33 kW und 60 kW eingeführt. Bildquelle: Glen Dimplex Deutschland

Im Rahmen der internationalen Leitmesse für Wasser, Wärme und Klima, der ISH, präsentierte Dimplex das neue System C für Projekte mit hohem Leistungsbedarf. Damit stellt Dimplex seine System-Kompetenz einmal mehr unter Beweis: Heizen, Kühlen, Warmwasserbereitung für standardisierte und kundenindividuelle Lösungen. Alle Anwendungen für die verschiedenen Einsatzzwecke sind in einem kompakten, vernetzten und integrierten System konzipiert.

Die Systemreihe wird zunächst mit zwei Luft/Wasser-Wärmepumpen mit 33 kW und 60 kW eingeführt, Ergänzt wird das Angebot mit durchdachten Serviceangeboten, intelligenter Steuerung, variabler Kaskadierbarkeit und der zugehörigen Planungsleistung sowie kundenindividuellen Hydrauliklösungen.

Die Zukunft heizt und kühlt elektrisch

Dieses Credo galt lange nicht vollumfänglich im großen Leistungsbereich. Nun bahnt sich der Umstieg auf elektrische Wärmepumpenlösungen auch in diesem Marktsegment an. Dimplex bietet dafür als Markt- und Technologieführer ein durchdachtes System klimafreundlicher Wärmepumpenlösungen. Basierend auf dem umweltfreundlichen Kältemittel eignet sich das neue System C für Lösungen in allen Bereichen, in denen hohe Leistungen gefordert werden. So können neben Retailanwendungen, Mehrfamilienhäusern, Gewerbeobjekte auch Gebäudenetze und Quartiere mit System C zukunftssicher und hocheffizient betrieben werden – sowohl im Neubau als auch im Bestand.

Systemoptimierung durch Vernetzung

Intelligent vernetzt und steuerbar lässt sich das System in sämtlichen Konfigurationen an die zentrale Gebäudeleittechnik anbinden und ist kompatibel zu sämtlichen Gebäudeleitsystemen. Die Einbindung über Bussysteme erlaubt ein permanentes Monitoring durch die Gebäudeleittechnik und eine daraus resultierende kontinuierliche Systemoptimierung. Der Vorteil für den Systembetreiber: die Möglichkeit für automatisierte und standardisierte Anlagenreports – so sind die Anlagenparameter stets im Blick und es kann bei Bedarf reagiert werden. Reversibel kann das Wärmepumpensystem C miteinander in bis zu 14-facher Ausführung beliebig von 33 kW bis 500 kW kaskadiert werden. In Einzelfällen sind auch höhere Leistungen möglich. Die intelligente Steuerung des Systems übernimmt der Dimplex Master-Regler. Hierbei ist eine Trennung der Heiz-, Kühl- und Warmwasserbereitungsfunktion sowie eine Kombination mit allen anderen Wärmepumpen von Dimplex im System möglich. Dies über alle Wärmequellen hinweg,

Systemlösungen individuell und standardisiert

Zuverlässig und hocheffizient kann das System C als standardisierte Anwendung im Neubau und Bestand zum Heizen und Kühlen genutzt werden. Auf Wunsch kann im Vorfeld auch die benötigte Hydraulik geplant und bereitgestellt werden, beispielsweis für die Anbindung an ein bestehendes Gebäude oder in einem Gebäudenetz. Die daraus resultierende Plug-and-Play-Lösung bietet hohe Planungssicherheit. Die Warmwasserbereitung kann dabei entweder durch Übergabestationen erfolgen oder im System mit dem intelligenten Durchflussmengensensor DFM 1988-1 von Dimplex hocheffizient betrieben werden. Das DFM1988-1-System erlaubt eine zulässige Absenkung der benötigten Vorlauftemperaturen – eine einzigartige Lösung von Dimplex im SHK-Markt. Problemlos lassen sich auch solare oder fossile Wärmeerzeuger in das System einbinden. So lässt sich System C einfach planen und aufstellen – hoher Vorfertigungsgrad und intelligente Systemintegration ermöglichen eine effiziente Skalierbarkeit.

Für Projekte mit größerem Leistungs- und noch mehr Individualisierungsbedarf projektiert Dimplex auch zielgenaue und kundenindividuelle Systeme mit passenden Hydraulikkomponenten und dem perfekt ausgelegten dazugehörigen System inklusive Regelungskonzept, wie variable Konzepte zur Integrierung von Abwärme. Die schnelle und individuelle Auslegung des Systems spart dazu Zeit bei der Installation – und damit auch Geld. Erhöhte Planungssicherheit und die hohe Qualität durch industrielle Fertigung und Prüfung sind weitere Kundenvorteile.

Zusammenfassung



Mit System C hat Dimplex nun eine Reihe von kompakten und vernetzten Wärmepumpen-Systemlösungen für Projekte mit hohem Leistungsbedarf im Programm. Die Systemreihe bietet Heiz-, Kühl-, und Warmwasserbereitungslösungen für standardisierte und individuelle Anforderungen. Die Wärmepumpen sind mit dem natürlichen und zukunftssicheren Kältemittel R290 ausgestattet und eignen sich für verschiedene Anwendungen. Zusätzlich bietet Dimplex ein durchdachtes Serviceangebot, intelligente Steuerung und die Möglichkeit für automatisierte Anlagenreports. System C ist reversibel und kann in bis zu 14-facher Ausführung kaskadiert werden.