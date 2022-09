Neu von CONEL: So wird ein (Hand-)Schuh draus!

Sie unterstützen und sie schützen: Handschuhe überzeugen auf der Baustelle in vielerlei Hinsicht und zählen in verschiedenen Arbeitsbereichen als unerlässliche Begleiter. Als bester Freund des Installateurs erweitert CONEL jetzt sein TOOLS-Sortiment um eine breite und hochwertige Auswahl an Arbeitshandschuhen. Ganz nach dem Motto: So wird ein (Hand-)Schuh draus!