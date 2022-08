Der Hersteller präsentiert auf der SHK Essen seine komplette Produktpalette, die aus Komponenten und Systemlösungen für den sicheren und energieeffizienten Betrieb von Heizungsanlagen und der Aufrechterhaltung der Trinkwasserhygiene besteht. Daneben stellt die Caleffi Armaturen GmbH (Mühlheim am Main) in Halle 3, Stand 3C27 eine neue Reinigungslösung für Heizungsanlagen vor.

Mikroblasen-Schlammabscheider Discal Dirtmag

Die Prozesssicherheit und der Wirkungsgrad einer Heizungsanlage sind in hohem Maße vom Zustand der Trägerflüssigkeit abhängig. Nur mit „gesunden Kreisläufen“ können Anlagen unter optimalen Bedingungen arbeiten. Kommt es zu Verunreinigungen - oder ändert sich die Zusammensetzung des Mediums - sind Störungen vorprogrammiert. Mit dem neuen Mikroblasen-Schlammabscheider Discal Dirtmag der Serie 5464 hat Caleffi eine Lösung entwickelt, die quasi "als Zwei-in-Eins-Armatur" kontinuierlich Luft und Verunreinigungen, die sich in den Hydraulikkreisläufen von Heizungs- und Klimaanlagen bilden und befinden, entfernt Die Armatur ist sogar in der Lage, Mikroblasen automatisch zu entfernen. Gleichzeitig scheidet sie die im Anlagenwasser enthaltenen Verunreinigungen in den unteren Teil des Ventilgehäuses ab, aus dem sie abgeführt werden können. Der Magnet dient zur Abscheidung von Magnetit.