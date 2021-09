Pressemeldung

Kunden mit klaren Zielvorstellungen für besonders hohe Design- und Produktqualität, treffen mit der neuen Doppelserie Koralle SL750 / SL757 genau die richtige Wahl.



Die groß dimensionierten Glasflächen der Duschabtrennungen sorgen zusammen mit den puristisch-schmalen Wandprofilen der Koralle SL750 oder den edlen Wandanbindungen der rahmenlosen Koralle SL757 für eine ästhetische und zeitlos-gültige Prägung der Raumarchitektur.

Besuchen Sie unsere Webseite



Beide Serien finden Sie ab sofort online auf unserer Webseite www.koralle.de

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Serien-Folder und der Neuheiten Preisliste, die sowohl digital als auch in gedruckter Form zur Verfügung stehen.



Ein Produktvideo zeigt Ihnen die Serie im Detail und das Montagevideo visualisiert den leichten Einbau.



Funktionale Wandanbindungen



Für alle Freunde großzügiger Innenarchitektur bietet die puristisch-rahmenlose Koralle SL757 höchste Transparenz bis in die letzte Ecke, so dass das Bad optisch größer und weiter erscheint. Die Duschabtrennung wird nach Aufmaß millimetergenau an die räumlichen Verhältnisse angepasst, vier verschiedene Möglichkeiten der farblich abgestimmten Wandanbindung sorgen für große Flexibilität bei der Badplanung.

Variantenreichtum und Formenvielfalt



Die hochwertigen Beschläge der Koralle SL757 und der teilgerahmten Serie SL750 in Silber Hochglanz, im Trendton Schwarz oder in anderen RAL-Farben, bieten eine ungeahnte Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für den eleganten Wellness-Hotspot im Bad.



Mit der Farbgebung kann die Dusche vornehm zurückhaltend oder als raumbestimmendes Objekt inszeniert werden. Beide Serien stehen als Eckversion mit ein oder zwei nach innen und außen öffnenden Pendeltüren und als Nischen- oder WalkIn-Lösung zur Verfügung.

Geradlinigkeit im Raum



Minimalismus in der Formensprache für den zentralen Wohlfühlplatz im Bad bietet auch die teilgerahmte Koralle SL750. Ihre schlanken Wandprofile bilden einen eleganten seitlichen Rahmen für die großzügigen Glasflächen, die - ebenso wie bei der rahmenlosen Serie - hochtransparent, teil- oder fließend-satiniert und auf Wunsch sogar verspiegelt sein können.

Der richtige Griff



Mit insgesamt fünf verschiedenen Griffvarianten kann bei beiden Serien individuellen Vorlieben entsprochen werden. Die Knaufgriffe mit und ohne Distanzring sind in dezentem Chrom erhältlich, die Bügelgriffe in Chrom, Schwarz und anderen RAL-Tönen.