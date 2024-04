Mit den PPSU-Fittingen ergänzen wir unser klassisches Fittingssortiment. Sie sind eine tolle Alternative wenn es um den Stückpreis geht! Daher haben wir die gängigsten Varianten als PPSU im Sortiment – so können Sie bei den Fittingen die am häufigsten eingebaut werden am meisten sparen!

Zudem sind die PPSU Fittinge auch bleifrei!

Hier die Produktvorteile im Überblick:

100% bleifrei, da Hochleistungskunststoff PPSU (Polyphenylensulfon)

Alle Werkstoffe sind für die Verwendung im Trinkwasser unbedenklich und entsprechen der UBA-Positivliste

Leichter und hochwiderstandsfähiger Fitting, bruchsicher und beständig Sehr guter Widerstandsbeiwert (Zeta) für einen geringeren Druckverlust

Freier Durchgang, so gut wie keine Strömungsgeräusche

Zwei O-Ringe für optimale Sicherheit

Stabiler Kunststoffführungsring für eine sichere Verpressung auch in Zwangslagen

Drei Kontrollfenster in der Edelstahlhülse zur Kontrolle der Einstecktiefe

Die Zwangsundichtigkeit des Systems sorgt dafür, dass unverpresste Verbindungen bereits bei der Druckprobe lokalisiert werden können

Nutzen Sie PPSU und sparen Sie ab sofort. Die PPSU-Fittinge sowie die Möglichkeit zur Bestellung finden Sie im Wagner-Shop:

Zu den Fittingen TH- und U-Kontur im Wagner Shop

Noch kein Wagner-Kunde?

Dann registrieren Sie sich bitte hier: Zur Registrierung

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

