Das LG PV Sortiment ist ideal auf den klassischen Haushalt abgestimmt. Aktuell im Angebot das LG ESS Hybrid Inverter Home 10 Paket (Wechselrichter-Batterie-Set):

Set bestehend aus:

Hybrid Inverter Home 10 (Wechselrichter)

HBC Gehäuse

HBC Batterie (11 kWh oder 15 kWh)

Die Vorteile auf einen Blick:

Vielseitigkeit: Flexible DC-Auslegung durch 3 MPP-Tracker

Mehr Flexibilität bei der Modulbelegung

Höhere Stromkosteneinsparung

Mehr Unabhängigkeit

Konnektivität: Kombinierbar mit Wärmepumpen

Individuell einstellbare Ansteuerung der LG Wärmepumpe

LG I/O-Modul mit Schaltkontakten für elektrische Verbraucher

Höhere Eigenverbrauchsquote und Stromkosteneinsparung

Versorgungssicherheit: Ersatzstromfähig mit ATS Umschaltbox

Dreiphasiges Wechselstromnetz bei Stromausfall

Schwarzstartfähigkeit

Hohe Versorgungssicherheit für den Endkunden

Sicherheit: Kapazitätspuffer & Zylindrische Zelle

Zylindrische Zelle mit patentiertem, thermischen Schutz durch Aluminiumzellverbindung

Maximale Langlebigkeit & Sicherheit

Zuverlässigkeit des Hochvoltbatteriesystems

Flexibilität: Zwei Batterieanschlüsse

Einfache Erweiterbarkeit des Batteriespeichers

Möglichkeit für Folgegeschäft durch Batterieerweiterung

Flexibilität für zukünftige Anforderungen

Zeitersparnis: Modulares System mit lediglich 26 kg / Batteriepack

Schnelle und mühelose Einbringung des Systems

Ergonomische Montage und Installation

Spart Zeit und Personalkosten

Ihr Vorteil für Sie als Installateur:

Die LG Wärmepumpen sind mit den LG PV-Produkten ideal kombinierbar. Zudem bietet LG für Endkunden und Installateure einen fantastischen Vorteil: eine App für alles!

Die Wechselrichter, Batterien sowie Komplett-Sets sowie die Möglichkeit zur Bestellung finden Sie im Wagner-Shop:

Zu den LG PV-Produkten

Noch kein Wagner-Kunde?

Dann registrieren Sie sich bitte hier: Zur Registrierung

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

