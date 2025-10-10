Mit dem neuen Multimerkzettel auf aco-haustechnik.de wird das Verwalten und Organisieren von Produkten im OnlineKatalog noch einfacher und effizienter. Bildquelle: ACO Haustechnik
10.10.2025  Pressemeldung Alle News von ACO

Neu im Online-Katalog von ACO Haustechnik: Der Multimerkzettel

Mit dem neuen Multimerkzettel bietet ACO Haustechnik eine praxisnahe Lösung zur strukturierten Verwaltung von objektspezifischen Stücklisten im Online-Katalog – für mehr Übersicht und Effizienz bei der Planung.

Die Bezeichnung Multimerkzettel verweist auf die Option, mehrere Merkzettel (für unterschiedliche Planungen, Projekte etc.) parallel anlegen und führen zu können. Im Kopfbereich jedes Merkzettels ist ein Suchfenster integriert. Das Hinzufügen eines Produkts erfolgt einfach durch Klick auf die Artikelnummer in der Suchergebnisliste. Merkzettel lassen sich umbenennen, ergänzen, duplizieren oder löschen, und natürlich auch per Link teilen bzw. verschicken. Die Funktionen und Vorteile im Überblick:

  • Speicherung der angelegten Merkzettelhistorie
  • Mehrere Merkzettel gleichzeitig organisierbar
  • Teilen und Zusammenarbeiten
  • Erstellen neuer Projekte im Merkzettel
  • Schnelle Produktsuche direkt im Merkzettel
  • Kopieren von vorhanden Projekten und Anpassung
  • funktioniert mobil und am Desktop-PC

Zur Nutzung des Merkzettels ist ein Login erforderlich, der Login wiederum bedarf der Registrierung – beides erfolgt schnell und einfach auf  www.aco-haustechnik.de/merkzettel

ACO Passavant GmbH
Im Gewerbepark 11 c
36466 Dermbach
Deutschland
Telefon:  036965 - 819-0
www.aco-haustechnik.de
