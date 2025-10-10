Mit dem neuen Multimerkzettel auf aco-haustechnik.de wird das Verwalten und Organisieren von Produkten im OnlineKatalog noch einfacher und effizienter. Bildquelle: ACO Haustechnik

Mit dem neuen Multimerkzettel bietet ACO Haustechnik eine praxisnahe Lösung zur strukturierten Verwaltung von objektspezifischen Stücklisten im Online-Katalog – für mehr Übersicht und Effizienz bei der Planung.

Die Bezeichnung Multimerkzettel verweist auf die Option, mehrere Merkzettel (für unterschiedliche Planungen, Projekte etc.) parallel anlegen und führen zu können. Im Kopfbereich jedes Merkzettels ist ein Suchfenster integriert. Das Hinzufügen eines Produkts erfolgt einfach durch Klick auf die Artikelnummer in der Suchergebnisliste. Merkzettel lassen sich umbenennen, ergänzen, duplizieren oder löschen, und natürlich auch per Link teilen bzw. verschicken. Die Funktionen und Vorteile im Überblick:

Speicherung der angelegten Merkzettelhistorie

Mehrere Merkzettel gleichzeitig organisierbar

Teilen und Zusammenarbeiten

Erstellen neuer Projekte im Merkzettel

Schnelle Produktsuche direkt im Merkzettel

Kopieren von vorhanden Projekten und Anpassung

funktioniert mobil und am Desktop-PC

Zur Nutzung des Merkzettels ist ein Login erforderlich, der Login wiederum bedarf der Registrierung – beides erfolgt schnell und einfach auf www.aco-haustechnik.de/merkzettel