Stylisch, funktional und zukunftssicher: Bodenebene Duschen gehören auch im Jahr 2023 zu den angesagtesten Trends im Badezimmer. Als ideale und hygienische Alternative zu gefliesten Duschböden bietet HSK Duschkabinenbau die superflachen Acryl Duschwannen mit integrierter Ablaufrinne an. Dank zahlreicher Abmessungen und hoher Montagefreundlichkeit lässt sich die Duschwanne in jeder Badsituation einbauen. Die neue Ablaufrinne in der Trendfarbe Schwarz-matt erfüllt zugleich höchste Designansprüche und setzt effektvolle Akzente im Bad.

Zwei Bad-Trends vereint in einem Produkt: Die Acryl Duschwanne von HSK Duschkabinenbau überzeugt durch ihr superflaches Erscheinungsbild und ihre bündig eingelassene Ablaufrinne mit schwarz-matt gepulverter Oberfläche – und ist damit die ideale Ergänzung zu den hochmodernen HSK Duschkabinen in Schwarz-matt. Clevere Details wie im Lieferumfang enthaltene höhenverstellbare Füße, Montageschienen und eine Ablaufgarnitur sorgen für eine einfache, sichere und schnelle Montage. Eine sichere Abdichtung nach DIN 18534 ist mit dem optional erhältlichen Aquaproof-Dichtset gegeben.

Farb- und Größenvarianten für jeden Geschmack

Mit integrierter Ablaufrinne in der neuen Farbe Schwarz-matt, in polierter Edelstahloberfläche oder in klassischem Weiß: Die superflache Acryl Duschwanne ist dank ihres formschönen, reduzierten Designs ein absoluter Hingucker im Badezimmer. In quadratischer Ausführung ist die Duschwanne in den Maßen 90 x 90 cm und 100 x 100 cm, in rechteckiger Ausführung in den Maßen 80 x 120 cm, 90 x 100 bis 160 cm erhältlich. Damit können SHK-Profis ihren Kunden stets eine passgenaue und kombinationsstarke Duschlösung für jeden Badezimmergrundriss anbieten.

Sicherer Tritt und komfortable Reinigung

Dank superflacher Ausführung eignet sich die Duschwanne vor allem bodenbündig eingelassen für Bäder mit Zukunft. Das durchgefärbte Material aus 5 mm starkem ICI Acryl ist belastungsstabil sowie licht- und temperaturbeständig. Für zusätzlichen Duschkomfort sorgt optional die werkseitige AntiSlip- Beschichtung: Diese wasserbasierte Zwei-Komponenten-Beschichtung ermöglicht eine hohe Trittsicherheit sowie eine mühelose Pflege der Duschwanne. Auch die integrierte Ablaufgarnitur lässt sich dank des abnehmbaren Geruchsverschlusses besonders einfach und hygienisch reinigen.

Einfache Montage dank cleverer Details

Fachhandwerker profitieren vom geringen Gewicht der Duschwanne und durchdachten Zubehör für eine besonders schnelle sowie unkomplizierte Montage. Die höhenverstellbaren Füße ermöglichen eine optimale Justage der Duschwanne auch bei unebenen Böden. Montageschienen erleichtern ein solides Auflegen der wandanliegenden Seite der Acryl Wannen. Für absolute Dichtigkeit sorgt das Aquaproof-Dichtset mit Wannendichtband, Schalldämmstreifen, Fliesentrennstreifen und Nahtroller. Die vier Komponenten bilden ein perfekt abgestimmtes System für eine fachgerechte, schallisolierende Installation und gewährleisten dauerhaften Schutz vor Nässe.