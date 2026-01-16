Steckerfertige Easyfix 50 Einbausets (Duo inklusive EasyLogo-Steuerung) für 1½- und 2-Zoll-Pumpen. Hier im Beispiel der Easyfix 50 Duo bestückt mit US 75 Pumpen (Pumpen nicht im Lieferumfang). Perfekt für enge Schächte (Platzbedarf Grundfläche: Single 600 x 300 mm, Duo 600 × 600 mm). Bild: Jung Pumpen GmbH, Steinhagen

Mit Easyfix-Einbausets lassen sich Schmutzwasserpumpen schnell und unkompliziert im Pumpensumpf installieren. Alle erforderlichen Komponenten sind bis zur Verbindung an die Druckleitung vormontiert. Pentair Jung Pumpen erweitert die Easyfix-Reihe um eine größere Version: Easyfix 50 Single und Duo für leistungsstärkere Pumpen und höhere Fördermengen – mit allen Vorteilen der bewährten Easyfix 32 Sets.

Mit den Easyfix 50 Einbausets ist die Installation von Schmutzwasserpumpen mit 2-Zoll bzw. 1½-Zoll Druckabgang auch in engen Schächten fix gemacht. Alle erforderlichen Komponenten wie Gleitrohrsystem, Druckleitung mit Rückschlagklappe, Gleitrohrklaue, elastische Verbindung und Schellen sind bis zur Verbindung an die Druckleitung auf einer stabilen Grundplatte vormontiert. Die Sets Easyfix 50 Single (für Einzelanlagen) und Easyfix 50 Duo (für Doppelanlagen) sind steckerfertig. Einfach die passenden Pumpen einhängen, anschließen – fertig. Der Easyfix 50 Duo beinhaltet eine steckerfertige Steuerung (EasyLogo). Je nach Art und Menge des Abwassers lassen sich verschiedene Pumpentypen mit dem System kombinieren.

Anwendungsbeispiele innerhalb und außerhalb von Gebäuden

Der Easyfix 50 eignet sich für die Entsorgung größerer (fäkalienfreier) Schmutzwassermengen mit unterschiedlichem Verschmutzungsgrad. Je nach gewählten Pumpen mit Beimengungen von 10 mm bis 50 mm Korngröße und Fördermengen bis 28 m3/h. Innerhalb von Gebäuden: z.B. Entsorgung von faserhaltigem Abwasser aus Wäschereien, Gemeinschaftswaschanlagen sowie aus Haushaltsmaschinen (Wasch- und Spülmaschinen). Außerhalb von Gebäuden: z.B. Entwässerung von Sammelbehältern mit Grund-, Drainage- oder Oberflächenwasser z.B. von einer Hoffläche, einem Parkplatz, einer Terrasse oder einer Parkhauseinfahrt.

Die Vorteile im Überblick:

Für Einzel- und Doppelanlagen

Mit den vormontierten Einbausets Easyfix 50 Single und Easyfix 50 Duo lassen sich Tauchmotorpumpen schnell und unkompliziert als Einzel- oder Doppelanlage installieren.

Vormontiert und steckerfertig mit sinnvollem Zubehör

Alle Komponenten sind bis zur Verbindung an die Druckleitung auf einer Grundplatte vormontiert. Sinnvolles Zubehör wie Ketten, Gleitrohrverlängerungen oder Schwimmerschalter für niedrige Schalthöhen steht je nach Bedarf bereit.

Optimal für enge Schächte

Der Easyfix 50 Single benötigt 600 x 300 mm Grundfläche, der Easyfix 50 Duo 600 × 600 mm.

Steuerung inklusive

Der Easyfix 50 Duo enthält die Steuerung EasyLogo für Wechselbetrieb, Alarmmeldungen und Spitzenlast. Externe Niveaugeber sind nicht erforderlich.

Kompatibel für verschiedene Pumpentypen

Anschließbar sind die 2-Zoll-Pumpen (DN 50) US 75 ES und US 105 ES sowie mit Reduziermuffe die 1 ½-Zoll-Pumpen US 73 ES, US 103 ES sowie US 62 ES und US 102 ES. Die Pumpen sind nicht im Easyfix-Lieferumfang enthalten.