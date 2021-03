Um seinen Kunden immer die modernsten und neuesten Produkte anzubieten, besucht der SHK Profi gerne Ausstellungen und Messen. Dort können die neuen Duschen oder Armaturen im Detail erlebt werden und der Fachhandwerker wird gleichzeitig ausführlich von den Herstellern beraten. Momentan sind solche persönlichen Treffen vor Ort nicht möglich und häufig auch ein Zeitfaktor, weil sich die Ausstellung oder Messe nicht in unmittelbarer Nähe befindet. Um Fachhandwerkern und ihren Kunden dennoch die gesamte Produktpalette und Neuheiten zu präsentieren, hat HSK Duschkabinenbau nun die hauseigene Ausstellung in einer virtuellen 3D-Ansicht visualisiert.

Keine physischen Messen und geschlossene Ausstellungen der Hersteller – SHK Profis haben es gerade nicht leicht, sich über aktuelle Trends und Neuheiten zu informieren, um diese ihren Kunden anzubieten. Der Badexperte HSK Duschkabinenbau aus dem Sauerland hat nun eine Lösung gefunden, der Sanitärbranche seine aktuellen Produkte vorzustellen: Der brandneue, frisch umgebaute Showroom ist nun virtuell über PC oder Tablet erlebbar. Attraktive, hochwertige Produkte, gute Ideen und Tipps machen den Online-Rundgang zu einem Erlebnis – fast so, als wäre man persönlich vor Ort. Von Duschkabinen, über Duschwannen, Shower-Sets, Heizkörper, RenoDeco Wandverkleidungen sowie vielen weiteren Produkten, die das Badezimmer komfortabler machen, kann alles in 3D-Ansicht realitätsnah betrachtet werden. Eine schöne Funktion: Für jedes Ausstellungsprodukt kann sich der User „on demand“ eine detaillierte Beschreibung anzeigen lassen und als besonderes Extra sind darüber hinaus zahlreiche Produkt- und Erklärvideos hinterlegt.

Intuitive Führung und anschauliche Darstellung

Die Möglichkeiten, die Ausstellung „zu besuchen“, sind vielfältig. Wer einen guten Überblick bekommen möchte, kann eine Videoführung starten und sich zurücklehnen, während er durch die Ausstellung geführt wird. Besucher, die selbst auf Entdeckungsreise gehen möchten, können sich ganz einfach per Maus durch die virtuellen Gänge steuern. Die Ausstellung ist in vier Bereiche gegliedert: Einige der 23 Duschkabinen und Duschwannen werden im wohnlichen Ambiente dekorierter Badezimmer präsentiert. Die Bereiche Designheizkörper, RenoDeco Wandverkleidungen und Shower & Co mit der großen Auswahl an Duscharmaturen geben einen guten Überblick über die Vielfältigkeit der HSK Produktwelt. Liegt der Fokus auf einem bestimmten Produktbereich, so gelangt man dort ganz einfach über die Grundriss-Ansicht hin. Wird eine bestimmte Duschkabinenserie gesucht, kann diese schnell und einfach über den Menüpunkt „Höhepunkte“ ausfindig gemacht werden. Es öffnet sich eine Bildergalerie und mit einem Klick steht der Interessierte virtuell direkt davor. Blaue Punkte auf den Objekten kennzeichnen weiterführende Informationen. So werden neben dem Produktnamen der Duschkabine auch alle weiteren HSK Produkte, die in dieser Koje zu sehen sind, aufgeführt. Bleiben Fragen offen, freuen sich kompetente HSK Innendienstmitarbeiter über eine Nachricht per Chat-Funktion direkt in der Ausstellungsansicht.

Beste Beratung mit HSK

Die virtuelle Ausstellung eignet sich jedoch nicht nur für die Informationsbeschaffung zu Produktneuheiten. Mit ihr bekommen Fachhandwerker jetzt auch ein hilfreiches Beratungstool für Kundengespräche an die Hand. Bauherren und Badsanierer können sich die Produkte mit Hilfe der 3D-Ansicht viel besser im eigenen Badezimmer vorstellen. Dank des integrierten Messmodus können die Maße der Duschkabine in der Ausstellung entnommen und direkt mit den Maßen des Kunden abgeglichen werden. Zusätzliche Informationen und Tools finden SHK Profis zudem im HSK Partnerbereich auf www.hsk.de oder mobil über die HSK App. Die darin integrierten Konfiguratoren für Shower-Sets und RenoDeco können ebenfalls für ein erfolgreiches Beratungsgespräch hinzugezogen werden. Fazit: Die neue 3D-Badausstellung von HSK lässt in puncto professioneller, ausführlicher Beratung keine Wünsche offen.