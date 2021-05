Pressemeldung

Architekten und Planer, Fachhandwerker und Entscheider aus Industrie und Großhandel nutzen Messebesuche, um sich über Produktneuheiten zu informieren, Materialoberflächen zu begutachten und einzelne Produkt-Features genau unter die Lupe zu nehmen. Weil genau das aber in diesem Jahr auf der internationalen Frankfurter Fachmesse ISH nicht wie gewohnt stattfinden kann, ermöglicht HANSA allen Interessierten in einer eigens dafür geschaffenen Erlebniswelt, der Virtual Inspiration Tour, einen Informationsgewinn der besonderen Art. HANSA hat dazu als Bestandteil der Neuheitenpräsentation einen virtuellen Showroom als 360°-Erlebnis unter novelties.hansa.com/de/ ins Web gestellt. Dem Besucher eröffnet sich hier die Möglichkeit zur umfassenden holistischen Betrachtung der HANSA Produktneuheiten in einem ebenso informativen wie emotionalen 3D Umfeld.



Beim Eintritt in die virtuelle Erlebniswelt der Virtual Inspiration Tour über eine zentrale Eingangshalle findet der Besucher in sich geschlossene Räume vor. Jeder HANSA-Neuheit wird ein eigener Raum zur Verfügung gestellt, so werden die Armaturen eindrucksvoll und intuitiv im jeweiligen Kommunikations-Kontext erlebbar. Der Besucher taucht in die Fotowelten der Produkte ein und kann den Raum in der 360°-Ansicht erkunden. Hier lassen sich die Anwendungsbereiche der Produkte erleben und an zentralen Stellen können Informationen zum Produkt abgerufen werden, z.B. weitere Varianten, Filme oder 3D-Ansichten.

Information gepaart mit Entertainment

Um den Besucher in der 3D-Welt nicht sich selbst zu überlassen, sind in jedem Raum kurze informative Ansprachen von Markenbotschafterin Sandra Hunke abrufbar. Diese „lebendigen“ Videoeinspieler begleiten den Besucher durch die Erlebniswelten und weisen auf die wichtigsten Produktmerkmale hin. Aus der Kombination von Umgebung, Produkt und Präsentation entsteht eine ausstellungsnahe, sehr vielfältige Inszenierung – gleichermaßen der Produktnähe einer Messepräsentation. Um auch Social Media affinen Besuchern ein besonderes Highlight zu bieten, ist eine Instagram AR-Challenge vorgesehen. Da zu ausgewählten Produkten in der Tour auch die AR-Daten bereitgestellt werden, können interessierte Nutzer die Produkte in ihr Kamera-Bild integrieren. Die originellsten AR-Fotos mit Produkten von HANSA werden vorgestellt und in ein Gewinnspiel eingebunden. Passend dazu der Preis für das Siegerfoto: die neue digitale Handbrause HANSAACTIVEJET DIGITAL.



Produktpräsentation auf die smarte Art

Bereits seit geraumer Zeit präsentiert HANSA Neuheiten auf vielfältige Weise. Neben den klassischen Medien wie Broschüren, Ausstellungen oder Homepage und Landingpage gewinnen dabei 3D-orientierte Präsentationen zunehmend an Bedeutung. Die Zielsetzung ist, dem Besucher einen möglichst realistischen Eindruck zu vermitteln. Das daraus resultierende Know-how ist bei der Entwicklung der Virtual Inspiration Tour mit eingeflossen. Das Ergebnis ist eine Neuheiten-Show, die für jeden zugänglich ist, ohne Headsets oder ähnliches auskommt und dem Besucher eine hohe Erlebnisqualität garantiert. Zuverlässig, anwenderfreundlich und smart – die Marken-DNA des Stuttgarter Unternehmens beinhaltet kluge und wirkungsvolle Lösungen für die wichtigsten Herausforderungen der Zukunft. Das gipfelt in dem Versprechen „Water Smart Living“, welches sowohl auf der Produktebene als auch im Bereich der Information und Kommunikation Gültigkeit hat. Mit der neuen Virtual Inspiration Tour löst HANSA einmal mehr dieses Versprechen ein.

Auf der HANSA-Produktneuheiten-Seite novelties.hansa.com/de/ gibt es weitere Informationen sowie den Zugang zur Virtual Inspiration Tour.