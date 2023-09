Zusätzlich zu den bekannten elektronischen Armaturen gibt es jetzt umfassende Serien mit manuellen Einhebelarmaturen für den Einsatz in allen Bereichen. Die Armaturen sind sowohl in Hochdruck- als auch in Niederdruckausführung lieferbar und eignen sich gleichermaßen für Neubau sowie für den Bestand. Mit der bewährten WimTec Freispül-Automatik reihen sie sich nahtlos in das HyPlus-Gesamtkonzept ein. Auch dort, wo eine automatische Auslösung nicht gefordert ist, bietet WimTec damit eine einzigartige Gesamtlösung zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene.

Gewohnte Bedienung, automatische Freispülung

Nicht überall ist der Komfort der berührungslosen Auslösung essenziell. Manchmal wird die gewohnte Bedienung oder die einfache Möglichkeit der Einstellung der gewünschten Durchflussmenge bevorzugt. Was allerdings häufig nicht bedacht wird: Werden manuelle Armaturen unzureichend genutzt, können diese Betriebseinschränkungen und Betriebspausen zu einer Gefahr für den Erhalt der Trinkwasserhygiene im gesamten Gebäude werden. Abhilfe schaffen die neuen manuellen Armaturen der Serien WimTec PROOF HyPlus, WimTec ECOSAN HyPlus sowie die Küchenarmaturen WimTec VIVA K4 HyPlus und WimTec PUREA K4 HyPlus. Sie vereinen die Vorzüge beider Welten – gewohnte Bedienung und automatische Freispülung. Die Bedienung erfolgt manuell in gewohnter Art und Weise. Der Einhebelmischer verfügt über eine Warmwasserbegrenzung und wird wie gewohnt betätigt, um die gewünschte Wassertemperatur sowie die Durchflussmenge zu regeln.

Freispülung der Kalt- und Warmwasserleitung

Um auch Betriebspausen sicher zu meistern, sorgt die HyPlus-Freispül-Automatik für einen regelmäßigen Wasseraustausch. Das wohl wichtigste Detail: Die Freispülung erfolgt unabhängig von der Temperatureinstellung des Einhebelmischers, denn das Mischverhältnis von Warm- und Kaltwasser wird direkt in der Armatur voreingestellt. So ist sichergestellt, dass unabhängig von der Stellung des Einhebelmischers der Wasserinhalt in der Kalt- und in der Warmwasserleitung auch bei Nichtnutzung zur Gänze ausgetauscht wird.

Zeitsparende und komfortable Dokumentation

WimTec REMOTE ist die ideale Lösung den bestimmungsgemäßen Betrieb mit allen Nutzungen und Spülvorgängen lückenlos zu dokumentieren. Das Tablet ermöglicht es verantwortlichen Gebäudetechnikern, Installateuren und Betreibern alle Parameter der Freispül-Automatik arbeits- und zeitsparend einzustellen, ohne auch nur eine Armatur öffnen zu müssen. Für das Verbinden mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE ist lediglich ein WimTec-IR-Modul erforderlich. Damit lassen sich alle sensorlosen HyPlus-Armaturen in das HyPlus Gesamtkonzept für alle Wasserabgabestellen einbinden. Detaillierte Geräteinformationen können tagesaktuell ausgelesen und zur Anlagendokumentation als PDF- oder CSV-Datei gespeichert werden. Der Datenaustausch erfolgt absolut sicher über die integrierte microSD-Karte oder per WLAN über einen geschützten Bereich auf my.wimtec.com.