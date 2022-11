Erhebliche Transport-, Logistik- und Lagervorteile für Großhandel und Heizungsbauer, bietet die neue Schnitt- und Wickeltechnik bei KAN-therm. Mit der verbesserten, platzsparenden und formstabilen Cube-Roll-Lieferform bieten wir all unseren Partnern in der Wertschöpfungskette, erhebliche Vorteile, so Martin Ochel, Geschäftsführer D-A-CH. Von der Produktion, dem Be- und Entladen von LKWs, über die Lagerung beim Fachhandel, bis hin zum Transport und der Verarbeitung auf der Baustelle, sorgt die kubische Form für ein maximal einfaches und sicheres Handling. Sie trägt maximal zur Reduzierung von Beschädigungen bei und bietet so noch mehr Effizienz bei der Verlegung.

KAN-therm Cube-Roll, platzsparende Wicklung