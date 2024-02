Mit der Leckageüberwachung - hier das System in Zusammenarbeit mit der Brandes GmbH - rundet aquatherm sein Portfolio im Bereich des Rohrleitungssystems aquatherm energy ab. Foto: aquatherm

In einigen Branchen regeln Vorschriften und Standards den sicheren Betrieb von Rohrleitungen. So auch bei Fern- und Nahwärme sowie -kältenetzen. Leckageüberwachungen tragen dazu bei, diese Vorschriften zu erfüllen und Wärme- und Kühlnetze noch sicherer zu machen. aquatherm bietet ab sofort für seine Produktfamilie aquatherm energy entsprechende Systeme an und setzt damit neue Standards für die Zuverlässigkeit von Rohrleitungen aus dem Kunststoff Polypropylen.

Angeboten werden zwei Systeme, bei denen jeweils durch die Weitergabe von Signalen Leckagen punktgenau lokalisiert und automatisch an die zentrale Überwachungseinheit gemeldet werden. Das System der Brandes GmbH - seit über 50 Jahren Systemlieferant und Dienstleister rund um die Feuchtefrüherkennung und Leckageortung u.a. in Rohren - wird dabei in der Isolierung des Rohrleitungssystems angebracht. Bei dem System des Herstellers Wideco, der seit 1982 auf dem Markt ist und mit seinen Produkten mehr als 40.000 km Übertragungs- und Verteilungsnetze auf der ganzen Welt sichert, befinden sich die Sensoren direkt auf dem Rohr. Beide Systeme ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Leckagen, bevor sie zu Sach- oder Umweltschäden, Betriebsunterbrechungen und hohen Reparaturkosten führen.

Vorisolierte Rohrleitungslösungen

Mit der Leckageüberwachung rundet aquatherm sein Portfolio im Bereich des Rohrleitungssystems aquatherm energy ab. Dieses besteht aus vorisolierten Polypropylenrohren sowie Fittings und Fugen. Alle für aquatherm energy verwendeten Mediumrohre, und Formstücke sind aus dem Material Fusiolen PP-R/PP RCT gefertigt. Diese werden mit PUR-Schaum isoliert und mit einem Mantelrohr aus HDPE umschlossen. Das System ist die Lösung für viele verschiedene Anwendungen zur Verteilung von Wärme und kalter Flüssigkeit, darunter in Wärme- und Kühlnetzen, Wasserverteilung, Geothermie, Schwimmbadtechnik, Freiraumkühlung, in Kälteanlagen, Freiraumheizungen und Klimaanlagen. Seine Vorteile spielt das System besonders als sauerstoffdichte Variante aus: Durch eine spezielle Beschichtung gelangt kein Sauerstoff ins Wasser, der zu korrodierten Pumpen oder Ventilen führen könnte. Korrosion am Rohr selbst – egal ob von innen oder außen - ist durch das Material Polypropylen ausgeschlossen.