22.07.2026  Pressemeldung Alle News von PAM BUILDING

Neu aufgelegt: Der Guss Guide von Pam Building

Das Nachschlagewerk für moderne Gebäudeentwässerung

Ab sofort steht der Guss Guide in aktualisierter Fassung zur Verfügung. Das umfassende Kompendium bündelt technisches Know-how, Hintergrundwissen und bewährte Lösungsansätze rund um die Entwässerung von Gebäuden. Anwender erhalten einen strukturierten Überblick über die verschiedenen Systemfamilien, deren Einsatzbereiche sowie die besonderen Eigenschaften des Werkstoffs Gusseisen. Praxisnahe Anwendungsbeispiele unterstützen bei Konstruktion, Ausschreibung und Ausführung und erleichtern die Umsetzung anspruchsvoller Projekte. Der neue Guss Guide ist jetzt kostenlos erhältlich und begleitet Fachplaner und Verarbeiter von der ersten Idee bis zur fertigen Installation.

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Pam Building • Fornatis Deutschland GmbH
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51145 Köln
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DESTATIS:

14.07.2026

Großhandelspreise im Juni 2026: +4,9 % gegenüber Juni 2025
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Quelle: destatis.de

DESTATIS:

10.07.2026

Baupreise für Wohngebäude im Mai 2026: +5,0 % gegenüber Mai 2025
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Quelle: destatis.de

DESTATIS:

10.07.2026

Unternehmensinsolvenzen im April 2026: +7,1 % gegenüber April 2025
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Quelle: destatis.de

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