Ab sofort steht der Guss Guide in aktualisierter Fassung zur Verfügung. Das umfassende Kompendium bündelt technisches Know-how, Hintergrundwissen und bewährte Lösungsansätze rund um die Entwässerung von Gebäuden. Anwender erhalten einen strukturierten Überblick über die verschiedenen Systemfamilien, deren Einsatzbereiche sowie die besonderen Eigenschaften des Werkstoffs Gusseisen. Praxisnahe Anwendungsbeispiele unterstützen bei Konstruktion, Ausschreibung und Ausführung und erleichtern die Umsetzung anspruchsvoller Projekte. Der neue Guss Guide ist jetzt kostenlos erhältlich und begleitet Fachplaner und Verarbeiter von der ersten Idee bis zur fertigen Installation.



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