Die Serie Doros aus Acryl und in Steinoptik gibt es in 4 verschiedenen Farben und 5 Formen.

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab sofort eine neue Acrylwannenduschwanne im Sortiment haben. Die Serie Doros verfügt über eine antibakterielle Oberfläche, die die Reinigung erleichtert, außerdem zeichnet sie sich durch eine schnelle Montage und einfache Ausrichtung aus. Die Duschwannenhöhe beträgt 50 mm und der Abfluss hat einen Durchmesser 90 mm.

Ein markantes Merkmal ist die strukturierte Oberfläche in Steinoptik. Sie kann in quadratischer, rechteckiger, fünfeckiger und halbrunder Form in Weiß, Schwarz, Anthrazit und Cashmere bestellt werden.