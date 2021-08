Pressemeldung

Von Acquabella bis ZEV: Die finale Liste der Aussteller der nächsten Direktlieferantenmesse DAS BAD DIREKT in Halle (Saale) steht fest. Das Organisatoren-Team um Thorsten Rätzke konnte auch in diesem Jahr wieder namhafte Aussteller für den bekannten Branchentreff gewinnen: „Ob Spiegel, Armaturen oder Fußbodenheizung, unsere Fachbesucher können sich auf unterschiedlichste Produktarten, die im SHK-Bereich Anwendung finden, freuen“, erklärt Rätzke. Die nächste DAS BAD DIREKT findet am 15. September 2021 auf dem Messegelände in Halle an der Saale statt.

Mit dabei sind sowohl viele bekannte Gesichter als auch Neuzugänge. Dass auch während der Corona-Zeit ein Großteil der etablierten Aussteller die Teilnahme an der Messe in Halle und der Folgeveranstaltung in Neu-Ulm bestätigt hat, zeigt die Strahlkraft und Signalwirkung, die DAS BAD DIREKT in der Branche mittlerweile entfaltet. Die SHK-Direktlieferantenmesse hat einen festen Platz im Terminkalender vieler Fachhandwerker und Planer gefunden.

Das Netzwerk zu pflegen und sich einen Überblick zu Neuigkeiten am SHK-Markt zu verschaffen, das sind zwei zentrale Gründe für einen Besuch bei einer BAD DIREKT-Veranstaltung. Die Fachbesucher erwartet ein breites Programm von Produkt- und Dienstleistungsinnovationen aus der SHK-Welt. Dabei reicht die Angebotsvielfalt von individualisierbaren Badmöbeln und -accessoires über Kooperationspartnerschaften bei der Ausführung von Gewerken bis hin zum großen Thema Smart Home und seinen unzähligen Anwendungsmöglichkeiten in der SHK-Branche. Hier vernetzen sich buchstäblich Sanitär, Heizung und Klima unter einem Dach.

„Der Bedarf an direktem Austausch untereinander nach einer langen Zeit der digitalen Meetings ist hoch“, sagt Mitorganisator Falko Mauersberger. „Die DAS BAD DIREKT-Messen bieten ein perfektes Umfeld, um nun wieder persönlich miteinander ins Gespräch zu kommen, sich gegenseitig zu unterstützen und Geschäfte miteinander zu machen. Letzteres gelingt gerade durch das Direktlieferanten-Konzept besonders gut.“

Bereits im vergangenen Jahr hat das Organisationsteam der BAD DIREKT bewiesen, dass eine SHK-Veranstaltung auch in der Corona-Zeit machbar ist. Dabei kommt das familiäre Umfeld mit einer überschaubaren Anzahl von Fachbesuchern der Planung und der Durchführung durchaus zu Gute. Die vorherige Online-Registrierung ermöglicht den Planern jederzeit einen Überblick über die Anzahl der zu erwartenden Gäste. Damit sind die Weichen für eine erfolgreiche siebte Auflage der BAD DIREKT gestellt. Auf die Veranstaltung in Halle folgt noch im gleichen Jahr die achte BAD DIREKT, die am 27. Oktober in Neu-Ulm stattfinden wird.

Um an einer der Messen als Fachbesucher teilnehmen zu können, ist eine Online-Registrierung notwendig, die ab sofort auf der Website www.das-bad-direkt.de vorgenommen werden kann. Der Eintritt ist ebenso wie das Catering kostenfrei.

Die Direktlieferantenmesse „Das Bad direkt“ fand zum ersten Mal im Jahr 2016 in Leipzig statt. Zahlreiche namhafte Industrieunternehmen und Dienstleister aus dem zweistufigen Sanitärvertrieb stellten ihre Produkte und Services dem interessierten Fachpublikum vor. Nach dem großen Erfolg der ersten Messe wird die Veranstaltung regelmäßig an verschiedenen Orten in Deutschland durchgeführt: Im Jahr 2021 auf dem Messegelände in Halle an der Saale (15.09.2021) und in der ratiopharm-Arena in Neu-Ulm (27.10.2021). Organisiert wird die Messe von den Unternehmen Avenarius Bad. Funktion. Design, fima Carlo Frattini Spa, HSK Duschkabinenbau und Badtechnik Mauersberger.

Mehr Informationen und die Auflistung der Aussteller: www.das-bad-direkt.de