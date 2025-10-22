Die innovative nanoe™ X Mark 2 und Mark 3 Technologie von Panasonic Heating & Cooling Solutions wurde nach VDI-Standard geprüft und zertifiziert. Der 1856 gegründete VDI ist der Verein Deutscher Ingenieure und definiert viele europäische Industriestandards.

Die nanoe™ X Mark 2- und Mark 3-Technologie von Panasonic, die in Klimageräte integriert ist, wurde wissenschaftlich getestet und erfüllt die Anforderungen der VDI 6022 Blatt 1.1, die sich mit den Hygieneanforderungen an RLT-Anlagen und -Geräte, hier Besonderheiten dezentraler RLT-Anlagen/-Geräte, befasst. Die nanoe™ X Mark 3-Technologie von Panasonic erfüllt darüber hinaus auch die Anforderungen nach VDI 6022 Blatt 1 sowie nach VDI 6022 Blatt 5. In diesem Blatt wird beschrieben, wie allergene Belastungen vermieden werden können und welche diesbezüglichen Anforderungen an die Prüfung und Bewertung von technischen Geräten und Komponenten mit Einfluss auf die Atemluft erfüllt werden müssen.

Dabei sind realitätsnahe, aber standardisierte Prüfbedingungen Grundvoraussetzung. In diesem Zusammenhang wurde nachgewiesen, dass die Mark 3-Technologie beschwerdeauslösende Allergene im Raum reduziert und für Allergiker geeignet ist. Die erfolgreichen Prüfungen sind in Prüfzeichen dokumentiert, die von VDI-geprüften Fachingenieuren RLQ herausgegeben werden. Panasonic ist der erste Klimaanlagenhersteller, der diese Prüfzeichen für seine Innengeräte erhalten hat.

Natürliche Luftreinigung mit Hydroxylradikalen

nanoe™X arbeitet ohne Filter und nutzt zur Luftreinigung Hydroxylradikale. Diese kommen auch in der Natur vor und spielen eine wichtige Rolle beim Abbau von Luftverunreinigungen in der Atmosphäre. Da die von nanoe™X erzeugten Hydroxylradikale von winzigen Wassertröpfchen umschlossen sind, verlängert sich ihre Lebensdauer von weniger als 1 Sekunde in der Natur auf mehr als 600 Sekunden (also 10 Minuten). Dank dieser Technik entfalten die Hydroxylradikale ihre Wirkung überall im Raum und sorgen so für ein gesundes Klima.

Der nanoe™ X Generator Mark 3 von Panasonic ist der neueste Vertreter der sich ständig weiterentwickelnden Technologie und erzeugt mit 48 Billionen pro Sekunde die größte Menge an Hydroxylradikalen. Diese Hydroxylradikale haben die Fähigkeit, Schadstoff- und Allergenkonzentrationen sowie auch die Konzentration von bestimmten Viren, Bakterien und Gerüchen zu reduzieren. nanoe™ X arbeitet unabhängig vom Heiz- und Kühlbetrieb, wenn sich das Gerät im Ventilatormodus befindet, und verbessert so die Innenraumlufthygiene und das Raumklima, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche bei niedrigstem Energieverbrauch.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aircon.panasonic.eu.