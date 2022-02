Pressemeldung

Profitieren Sie jetzt von unseren närrischen Tagen und sparen Sie bei allen digitalen Bestellungen über unseren Webshop zusätzlich 5% ein. Denn auch ohne Umzüge, Bützchen, Helau und Alaaf – bei ihrem Hersteller für Abgas- und Druck-Messgeräte ecom kommt der Frohsinn, zumindest für die Kunden, nicht zu kurz.

Im ecom Webshop können Sie jetzt also ein echtes Schnäppchen machen – sparen Sie vom 25.02. bis zum 02.03.2022 bei allen Produkten im ecom Webshop nicht nur die kompletten Versandkosten sondern zusätzlich noch 5% auf alle Produkte. Bestellen Sie einfach ganz entspannt und corona-konform von der Couch aus ihr neues Messgerät, Verbrauchsmaterial oder hilfreiches Werkzeug.

So einfach funktioniert das Sparen:

Rumsurfen, den passenden Artikel in den Warenkorb legen und am Ende des Bestellprozesses den Gutscheincode „Helau“ eingeben und 5% auf ihren Artikel erhalten. Eine endgültige Auftragsbestätigung erhalten Sie per E-Mail.

Hier geht’s zum ecom Webshop!

