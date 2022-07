Die Vertriebsregionen des Befestigungs- und Brandschutzspezialisten sind neu zugeschnitten und das Aufgabengebiet wird unter der Leitung von Torsten Sewzik als Gesamtvertriebsleiter zukünftig mit drei Regionalverkaufsleitern weiterentwickelt. „Kurz- und mittelfristig erwarten wir eine noch stärkere Kombination der individuellen Stärken unseres bewährten Teams von Gebietsverkaufsleitern in Verbindung mit lokalen Gegebenheiten zum Wohle unserer Kunden“, so Sewzik.

Tobias Weber übernahm als Regionalverkaufsleiter Süd-West die Verantwortung für die Bundesländer Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus Baden-Württemberg.

Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt Süd und die deutschlandweite Verkaufsleitung Elektro zählen nun zum Verantwortungsbereich von Jochen Mader, der in seiner Funktion als Regionalverkaufsleiter Süd-Ost auch weiterhin für Österreich und Bayern sowie Key Account Manager BIS Vario® verantwortlich zeichnet.

Nils Meyer ist als neuer Regionalverkaufsleiter Nord zuständig für Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt Nord, Niedersachsen und Bremen und folgt auf Stefan Hamm, der im September das Unternehmen in den Ruhestand verlässt. Zudem übernimmt Meyer die deutschlandweite Verkaufsleitung Kälte/Klima.

Mit genial einfachen Lösungen in Bezug auf Produktsysteme, Know-how und Serviceleistungen einen Nutzen stiften, das ist „The value of smart“, die Walraven-Unternehmensphilosophie. Ein Anspruch, der sich auch in der geänderten Vertriebsstruktur widerspiegelt.

Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit 25 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Asien und den USA.