Pressemeldung

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Umso wichtiger ist es daher, das Trinkwasser bestmöglich zu schützen, denn am Ende steht unsere Umwelt und die menschliche Gesundheit. Bei der Trinkwasserinstallation in Gebäuden sind hygienisch und technisch einwandfreie Produkte unabdingbar, um den hohen Qualitätsstandard unseres Trinkwassers aufrecht zu erhalten. BEULCO setzt sich bereits seit Jahren für Nachhaltigkeit ein – beginnend bei Produktionsprozessen über Materialien bis hin zu den Produkten. So hat das Unternehmen als einer der führenden Armaturenhersteller Deutschlands nun auch das Sortiment der Wasserzähler-Anschlussgarnituren erweitert, bei dem der komplette Verzicht auf Blei sowie eine komplett neue Konstruktion der Anschlussverschraubungen im Fokus steht – für mehr Stabilität, Flexibilität und Montagefreundlichkeit.

Der Grenzwert für Blei im Trinkwasser liegt laut Verordnung bei 0,01 mg/l. Davon können 0,005 mg/l auf den Eintrag durch die Wasserwerke entfallen, so dass dann nur noch 0,005 mg/l von der häuslichen Installation eingebracht werden dürfen. Der schmale Grat von „noch erlaubt“ zu „gesundheitsgefährdend“ ist dann schnell überschritten. Jeder Eintrag über die Installation stellt ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Daher gebietet es die Vorsorge, möglichst sichere Systeme einzubauen - am besten komplett bleifrei.

Bereits heute zukünftige Vorgaben beachten

Mit dem Einsatz von Cuphin als Messingwerkstoff werden nicht nur bereits jetzt zukünftige gesetzliche Vorgaben beachtet, sondern auch sicherheitsrelevante, hygienische und gesundheitsfördernde Aspekte. Der sehr hohe Kupferanteil von 76% trägt deutlich zur Hygiene der Trinkwasserinstallation bei. Wissenschaftliche Untersuchungen haben belegt, dass Kupfer-Oberflächen die Vermehrung von Bakterien und Keimen effektiv verhindern können. So tragen bleifreie Produkte in der Trinkwasserinstallation zum Erhalt der menschlichen Gesundheit bei. Zudem kann Cuphin vollständig wiederverwertet werden, was wiederum einen deutlichen Beitrag zum Umweltschutz darstellt indem so unsere knappen Ressoucen geschont werden. Cuphin hat bezogen auf den Gesamtprozess der Herstellung eine der günstigsten Energiebilanzen aller industriellen Werkstoffe.

Die Produktion des südwestfälischen Herstellers ist bereits seit Jahren in der Lage, Späne, die bei der Zerspanung von Messingbauteilen anfallen sortenrein zu trennen und von Ölen und Schmiermitteln zu befreien, um sie direkt wieder in den Kreislauf zu bringen. Auch in diesem Sinne setzt BEULCO auf Nachhaltigkeit.

Sicherheit gewährleisten

Mit den Anschlussgarnituren aus Cuphin und Edelstahl setzt der Armaturenhersteller auf Premium-Werkstoffe für die Trinkwasserinstallation. Durch den geringen Zinkanteil besitzt Cuphin eine besonders hohe Korrosionsbeständigkeit. Es Hält die Vorgaben der DIN50916-T1 bezüglich der Spannungsrisskorrosion problemlos ein – der Einsatz der neuen Wasserzähler-Anschlussgarnituren ist somit eine Investition in die Zukunft, denn die besondere Langlebigkeit zahlt sich aus. Die überarbeitete Konstruktion der Bügel gibt ihnen deutlich mehr Stabilität, sodass auch hier bei Montage und Betrieb mehr Sicherheit gewährleistet ist. Hinzu kommt, dass alle Varianten auf Die Druckstufe PN 16 geprüft sind.

Das i-Tüpfelchen: die Anschlussverschraubungen

Neben anderen technischen Vorteilen wie der geprüften Druckstufe PN 16 sowie selbstdichtenden Stopfen und Entleerungsventilen sind die Anschlussverschraubungen so konstruiert, dass die Wasserzählerbügel mit allen gängigen Ventilmodellen kompatibel sind. So kann jedes Herstellermodell vor Ort eingebaut werden. Die Ventile sind nicht verklebt, sodass eine schnelle und einfache Demontage jederzeit möglich ist.

Die durch Optimierung gewonnene Stabilität und Flexibilität bei Montage, Demontage und Ventilaustausch ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum für Neubauten, Altbauten aber auch zur Nachrüstung in bestehende Hausinstallationen.

Weitere Informationen zu den bleifreien Wasserzähler-Anschlussgarnituren von BEULCO, sowie zum Werkstoff Cuphin finden Sie hier.