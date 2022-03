Pressemeldung

Jedes Jahr am letzten Samstag im März findet die Earth Hour statt. Menschen, Städte und Unternehmen aus der ganzen Welt schalten um 20:30 Uhr für eine Stunde das Licht in den eigenen vier Wänden, an Denkmälern oder an offiziellen Gebäuden aus.

Damit soll ein Zeichen für den Klimaschutz und unseren Planeten gesetzt werden. 2022 findet sie am morgigen Samstag, den 26.03. statt.

Auch für uns als Unternehmen spielen Nachhaltigkeit und der Umweltschutz eine zentrale Rolle in unserem Handeln.

Unter dem Anspruch "Green Plus" haben wir ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept umgesetzt:

Mit MEFA energy systems haben wir einen eigenen Unternehmensbereich, der für die Gewinnung von Wärme aus regenerativen Quellen steht. Unser Produkt- und Logistikzentrum sowie die Produktionsprozesse werden mithilfe unserer eigenen regenerativen Energiequellen geheizt und gekühlt. Zudem bestehen 84% unserer Artikel aus wiederverwertbarem Stahl und 73% aller Schalldämmeinlagen sind bereits aus vollständig recyclebarem TPE. Natürlich enden auch unsere Prozessketten nicht an den Grundstücksgrenzen, weshalb wir mit möglichst regionalen Lieferanten zusammenarbeiten und unsere Ware mit Unternehmen transportieren, die in Sachen Qualität, Umwelt und Sicherheit zertifiziert sind.

Mehr Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter: www.mefa.de/news/imfokus/greenplus