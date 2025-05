Heute zählt Giacomini zu den führenden Unternehmen für Wasser-, Heizungs- und Sanitäranwendungen. Die deutsche Tochter mit Sitz im nordrhein-westfälischen Waldbröl beschäftigt 24 Mitarbeiter und vermarktet ein Produktprogramm mit über 3.000 Artikeln, darunter Kugelhähne, Heizungsarmaturen, Fußbodenheizungssysteme wie spezielle Verlegeplatten für dünnschichtigen Aufbau und Verteiler mit integriertem dynamischem hydraulischem Abgleich sowie Verbindungstechniken für Rohrsysteme in Deutschland und Österreich.

Als führender Anbieter von Heizungsarmaturen hat Giacomini anlässlich der diesjährigen ish in Frankfurt am Main die neuen Schnellentlüfter der Produktreihen R88E und R89 präsentiert. Die neuen Produkte verfügen über eine große Entlüftungsleistung und sind außerdem zu reinigen. Sie stellen die konsequente Weiterentwicklung der bereits positiv im weltweiten Heizungsmarkt etablierten Produkte R88 (Schnellentlüfter aus Messing mit seitlicher Entlüftung) und R99 (Schnellentlüfter aus Messing mit senkrechter Entlüftung) dar.

Derzeit werden Schnellentlüfter, wenn Sie defekt sind, einfach, ausgetauscht und unter Umständen achtlos weggeworfen. Da sich Giacomini der Nachhaltigkeit verschrieben hat, wurde aus dem Wegwerfprodukt Schnellentlüfter ein nachhaltiges Produkt, dass bei regelmäßiger Überprüfung in der Kundenanlage viele Jahre lang zuverlässig seinen Dienst verrichten wird. Die beiden neuen Produkte sind ein weiterer Baustein in der Giacomini Strategie die Nachhaltigkeit in der Produktion wie auch bei der Anwendung der hergestellten Produkte zu erhöhen.

Die rein aus Messing hergestellten Vorgängerprodukte enthalten zudem als Legierungsbestandteil bis zu 4% Blei. Um dieses Messing zu substituieren bzw. das verwendete Blei zu reduzieren, werden nun große Teile des Armaturenkörpers aus glasfaserverstärktem PA66 hergestellt, das mindestens genauso langlebig ist, wie das bisher verwendete Material.

Dadurch, dass der Messinganteil am Gesamtprodukt gesenkt wurde, werden wertvolle metallene Rohstoffe eingespart. Durch die Möglichkeiten den neuen Entlüfter nicht austauschen zu müssen, sondern im Falle eines Falles reinigen zu können, wird der anfallende entsorgungspflichtige Schrott um eine nicht quantifizierbare Menge gesenkt.

Basierend auf den nur in Deutschland und Österreich abgesetzten Mengen ergibt sich bezogen auf den R88E eine jährliche Ersparnis von rund 2t an Gesamtmasse, die nicht zum Kunden transportiert werden muss. Der Messingteil am R88E sinkt dabei von 0,132kg auf 0,088kg. Dies bedeutet eine jährliche Bleiersparnis von 528kg. Bei einem Produktionszyklus von 20 Jahren ergibt sich somit eine Gesamtersparnis an Blei von 10.560kg.

Weitere nachhaltige Unternehmensansätze

Auf den Dächern der Produktionsanlagen in Italien wie auch auf den Dächern aller Giacomini Niederlassungen sind PV-Anlagen installiert. Das Gebäude in Waldbröl wird zudem mit einer Hybrid-Heizung (Gas-Brennwert und Wärmepumpen) beheizt und Dienstfahrzeuge mit reinelektrischem bzw. Hybridantrieb gehören ebenfalls zum Inventar.

Außerdem verfolgt die Giacomini S.P.A. am Stammsitz eine Wasserstoffstrategie zur Erzeugung und Nutzung von grünem Wasserstoff für die Gebäudetechnik.

Mit diesem Verhalten will Giacomini Impulse im Gesamtmarkt setzen und aufzeigen, dass es bereits heute möglich ist, nachhaltig zu wirtschaften und nachhaltige Produkte in den Markt zu bringen.