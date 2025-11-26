Für eine energieeefiziente Warmwasserbereitung und zum Schutz der gesamten Trinkwasserinstallation entschieden sich die Eigentümer des MOMA1890 Boutique Hotels in München für den Einbau eines primus vital 2.1 Kalkschutzgerätes. Dieses kommt ohne chemische Zusätze aus und bietet zudem den Mehrwert einer Trinkwasservitalisierung mit Korrosionsprophylaxe.(Bild: Moma1890 Boutique Hotel)

Zur Sicherung einer optimalen Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung und zum Schutz der gesamten Trinkwasserinstallation entschieden sich die Eigentümer des Traditionshauses MOMA1890 Boutique Hotel in München für den Einbau eines primus vital 2.1 Kalkschutzgerätes der Firma perma-trade Wassertechnik. Da die Hotelbetreiber großen Wert auf Nachhaltigkeit legen, konnte dieses Kalkschutzsystem mit seinem besonderen Umweltfaktor punkten. Anders als bei einer herkömmlichen Entsalzung kommt primus vital 2.1 ohne chemische Zusätze aus, die wertvollen natürlichen Mineralien Calcium und Magnesium bleiben im Trinkwasser erhalten. Die Trinkwasserfans unter den Hotelgästen können sich zudem über ein besonderes Genussplus freuen, denn im Kalkschutzsystem ist auch gleich noch ein Vitalisierungsgerät integriert, das für eine Geschmacksverfeinerung sorgt.

Wie der Name schon ahnen lässt, wurde das denkmalgeschützte Gebäude des MOMA1890 Boutique Hotels bereits im Jahre 1890 erbaut. Das ehemals unter dem Namen „Hotel Stadt Rosenheim“ geführte Familienhotel kann auf eine lange Tradition zurückblicken: Nachdem es 30 Jahre lang verpachtet war, wird es seit 2010 wieder von Familienhand geführt und heute in vierter Generation von Moritz und Maximilian Seidel betrieben. Die beiden Brüder haben das Hotel mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail renoviert und dabei versucht, den traditionellen historischen Charme zu erhalten und mit modernen Elementen zu ergänzen. So gleicht heute keines der 51 facettenreich, individuell und stilvoll renovierten Zimmer dem anderen.

Bei aller Liebe zum historischen und traditionellen Erbe des Hauses, sind die Eigentümer jedoch offen und modern genug, um das Thema Nachhaltigkeit besonders in den Fokus zu nehmen. „Wir achten bei allem, was wir im und fürs Hotel tun, darauf, dass wir es mit so wenig Einfluss wie möglich auf die Umwelt machen, um dort so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen“, hebt Maximilian Seidel hervor. Dazu gehört zum Beispiel, dass in den Zimmern bewusst auf Minibars verzichtet wird, die als wahre Stromfresser gelten. Die Klimaanlagen werden über Solarpanels auf dem Dach mit Solarstrom versorgt und die Köstlichkeiten, die zum Frühstück serviert werden, stammen in erster Linie von regionalen Lieferanten, die dem Hause schon lange verbunden sind.

Für einen ungetrübten Hotelaufenthalt: Umweltfreundlicher Kalkschutz

Eigentlich logisch, dass in einem Hotel, in dem Nachhaltigkeit als eine der obersten Prioritäten gilt, auch nicht irgendein Kalkschutzsystem eingebaut werden sollte. Zwar hatte das Hotel bis dato noch keine größeren Kalkprobleme zu verzeichnen, aber aufgrund der hohen Wasserhärte in München war es allein aus Gründen der Energieeffizienz empfehlenswert, eine Kalkschutzlösung einzubauen. Schließlich sorgen bereits dünne Beläge von nur 3 mm auf einem Heizelement für Energieübertragungsverluste von gut 30 Prozent. Zudem war den Betreibern natürlich daran gelegen, die gesamte Trinkwasserinstallation auf lange Sicht rundum vor Schadensrisiken durch Kalk zu schützen und unnötigem Reparaturaufwand vorzubeugen.

Allerdings war Maximilan Seidel von Anfang an auch klar, was er nicht wollte: „Auf keinen Fall immer wieder Unmengen an Enthärtungssalz ins Trinkwasser schütten.“ Er setzte daher auf das elektrophysikalische Kalkschutzsystem permasolvent primus vital 2.1. Als bislang einziger Hersteller bietet perma-trade Wassertechnik mit diesem Gerät ein Produkt, das gleich als dreifacher „Problemlöser“ gelten darf, denn es vereint Kalkschutz, Korrosionsschutz und Trinkwasservitalisierung in einer Gerätekombination – und das alles ohne chemische Zusätze.

Im Gegensatz zu einer Enthärtung bietet primus vital 2.1 den Vorteil, dass die natürlichen Mineralien im Trinkwasser erhalten bleiben. Damit der bei Erwärmung im Wasser gelöste Kalk jedoch keinen Schaden anrichtet, werden Kristallisationszentren erzeugt, an denen sich dieser anlagern kann und dann einfach mit dem Wasserfluss ausgespült wird. Wärmetauscher sowie Rohrwände bleiben dadurch weitestgehend belagsfrei.

Weniger Arbeitsaufwand für den Zimmerservice. Mehr Genuss für die Gäste.

Durch die elektrophysikalische Kalkschutzbehandlung bildet der mit dem Wasser ausgepülte Kalk im getrockneten Zustand lediglich eine feine Staubschicht aus und lässt sich problemlos von Armaturen abwischen, was dem Zimmerservice die Arbeit deutlich erleichtern dürfte. Da das Kalkschutzgerät sowohl im Warm- als auch im Kaltwasserbereich eingebaut wurde, sollte auch gleich Kalkausfällungen in den Toilettenspülkästen vorgebeugt werden, was ebenfalls einiges an Aufwand für Reparaturen spart.

Und damit nicht genug: Zusätzlich zum DVGW-zertifizierten Kalkschutzgerät enthält die primus vital 2.1 Gerätekombination eine Vitalisierungseinheit, die mit Verwirbelungs- und Magnetisierungstechnik für eine Geschmacksverfeinerung des Trinkwassers sorgt. Als weiterer wertvoller „Nebeneffekt“ ergibt sich dabei eine schnellere und homogenere Bildung einer Korrosionsschutzschicht in Kupfer- und verzinkten Stahlrohren. Familie Seidel profitiert dadurch von einer Rundum-Lösung für ihr Hotel und erhält Kalkschutz, Korrosionsschutz und Trinkwasservitalisierung in einem. Primus vital 2.1 leistet somit einen wertvollen Beitrag zum Bestandsschutz, sichert den reibungslosen, energieoptimierten Betrieb bei der Warmwasserbereitung und dürfte sogar noch den Gästen schmecken.