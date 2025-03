Lösungen für eine nachhaltige Zukunft. Innovative Technologien in der Heizungs- und Klimatechnik tragen entscheidend zur Energieeinsparung und zur Reduzierung von Emissionen bei! Mit dem stetig wachsenden Produktsortiment unterstützt MILWAUKEE® SHK-Profis dabei, effizienter und nachhaltiger zu arbeiten.

Erleben Sie die M18 FUEL™ Akku-Vakuum Pumpe live und überzeugen Sie sich von der kabelgebundenen Leistung des Akku-Werkzeuges.

Edelstahlrohre bis 54 mm & bei 43 mm Wandabstand in weniger als 30 Sekunden schneiden? Mit dem neuen M12™ Akku-Edelstahl-Rohrabschneider XL kein Problem! Probieren Sie es vor Ort selbst aus!

Überzeugen Sie sich zudem von der zuverlässigen Verpressung des M18™ FORCE LOGIC™ Akku-Presswerkzeugs und den hilfreichen Funktionen wie ONE-KEY™, FORCE LOGIC™ oder Auto-Cycle.

Kommen Sie uns auf der ISH, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme & Luft in Frankfurt vom 17. - 21. März 2025 am Stand D12B in Halle 6.1 besuchen. Freuen Sie sich auf ein tolles Gewinnspiel und eine spannende Challenge!

Besuchen Sie MILWAUKEE®

ISH (Weltleitmesse für Wasser, Wärme & Luft)

Frankfurt

17. - 21. März 2025

Halle 6.1, Stand D12B

Entdecken Sie unsere Akku-Werkzeuge für den Sanitärbereich oder erhalten Sie alle Messeinfos hier.