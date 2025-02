Wärmepumpen gewinnen in Deutschland immer mehr an Bedeutung. Neben einer nachhaltigeren Wärmeversorgung bieten sie Haushalten eine kosteneffiziente und zukunftsfähige Technologie. Die Elektrifizierung im Bereich Wärmeversorgung schreitet voran. Mit einem Anteil von 64,6 Prozent wurden im Jahr 2023 rund Zwei-Drittel aller Neubauten mit Wärmepumpen ausgestattet.1 Das Energieunternehmen EnBW und Bosch Home Comfort unterstützen Kundinnen und Kunden beim Umstieg auf eine Wärmepumpe und arbeiten ab sofort in diesem Wachstumsmarkt zusammen. Kundinnen und Kunden können individuelle Beratungstermine zur Auswahl einer geeigneten Wärmepumpen-Lösung buchen und sich gleichzeitig über einen passenden Tarif informieren.

„Die Wärmewende ist ein zentraler Baustein für eine nachhaltige Energiezukunft und als verlässlicher Energieversorger gestalten wir diese aktiv für unsere Kundinnen und Kunden.“, erklärt Volker Bloch, Leiter Vertrieb, Marketing und Digitale Produkte bei der EnBW. „Gemeinsam mit Bosch erweitern wir unser Lösungsangebot in diesem wichtigen Bereich weiter und gestalten den Umstieg auf nachhaltiges Heizen noch einfacher.“ Tino Hirsch, Leitung Vertrieb und Marketing bei Bosch Home Comfort in Deutschland erklärt zur Zusammenarbeit: „Wärmepumpen sind der Schlüssel für eine klimafreundliche Zukunft im Gebäudesektor. Durch die Zusammenarbeit mit EnBW schaffen wir ein Rundum-sorglos-Angebot für unsere Kundinnen und Kunden – von der Beratung bis zur Umsetzung. Gemeinsam treiben wir die Wärmewende aktiv voran.“ Auf der Website der EnBW finden Interessierte seit dem 29. Januar 2025 ein umfangreiches Informationsangebot zur Partnerschaft und zu den Einsatzmöglichkeiten von Wärmepumpen. Hier können die Kundinnen und Kunden auch einen Beratungstermin mit Fachpartnern von Bosch Home Comfort vereinbaren und einen passenden Tarif abschließen. Das Angebot gilt bundesweit. Weitere Informationen sind auf der entsprechenden Seite von EnBW unter www.enbw.com/waermepumpe/privatkunden/produkte/beratung/bosch zu finden. In den nächsten Monaten möchten beide Partner die Zusammenarbeit weiter ausbauen.

Quelle: www.bdew.de/presse/presseinformationen/zahl-der-woche-zur-woche-der-waermepumpe-rund-zwei-drittel-der-neubauten-in-deutschland/