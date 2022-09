Die lino-Familie von CONTI+ hat Zuwachs bekommen: Die Armatur lino SofTouch überzeugt mit einer leichtgängigen Auslösung der mechanischen Selbstschluss-Funktion über den gesamten Druckbereich. Unabhängig vom Wasserdruck reicht eine sanfte Berührung aus, um den Wasserfluss zu starten. Dadurch können auch Menschen mit Bewegungseinschränkungen und Kinder die Armatur ganz leicht bedienen. In dem hygienischen, pflegeleichten und enorm widerstandsfähigen Gehäuse aus Edelstahl verbirgt sich die patentierte Selbstschluss-Kartuschentechnologie von CONTI+.

Nachhaltig und robust

Im Vergleich zu konventionellen Einhebel-Armaturen, kann man mit Selbstschluss-Armaturenwertvolles Trinkwasser sparen: Bei jedem Händewaschen bis zu 55 Prozent. Somit sind Selbstschluss-Armaturen eine sehr nachhaltige Lösung.

Die CONTI+ lino SofTouch gibt es in den Ausführungen „Edelstahl“ und „Edelstahl verchromt“. Dank ihrer kompakten Bauweise mit kurzem Auslauf passt die lino SofTouch auch auf kleine und mittlere Waschtische. Außerdem ist die Armatur besonders robust und gegen jegliche Form von Vandalismus gewappnet; damit eignet sie sich damit perfekt für den Einsatz in öffentlichen und halböffentlichen Sanitärbereichen, wie zum Beispiel in Stadien, Bahnhöfen, Schwimmbädern oder Schulen.

Die CONTI+ lino SofTouch ist ab sofort verfügbar.

Die Broschüre zur CONTI+ lino SofTouch können Sie hier downloaden.