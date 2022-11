Vom 17. bis 19. November 2022 haben wir ausgewählten Highlights wie die abgerundete WALK-IN-Kabine, Duschkabinen in den Kollektionen WEISS und SCHWARZ, Sondermaß-Variationen, sowie Glaswänden mit auffallenden Digitaldruck- und Lasergravur-Motiven im maritimen Look auf der GET Nord erfolgreich präsentiert.

Wir möchten uns herzlich bei den Leitern der GET Nord für die gute Organisation der drei intensiven Messetage bedanken. Nur so war es möglich persönliche und intensive Gespräche in angenehmer Atmosphäre zu führen. Ein großes Dankeschön auch an unsere Bestandskunden, die am Stand vorbeigeschaut haben und die vielen Neukundenkontakte, die es uns ermöglichen unser Netzwerk weiter auszubauen.

Die PUK Duschkabinen GmbH freut sich schon auf 2024, wenn es wieder heißt TECHNIK. WISSEN. TRENDS.