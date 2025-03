Lösungen für eine nachhaltige Zukunft ist auch für Sie ein wichtiges Thema? Dann besuchen Sie uns gerne auf der ISH am Stand C34 in der Halle 12.1.

Die ISH 2025 steht ganz unter dem Motto "Lösungen für eine nachhaltige Zukunft". Mit unseren regenerativen multiQ Systemen sind wir vom 17. bis 21.3. natürlich mit dabei. Wenn auch Sie erfahren möchten, wie sich Betriebskosten durch die Kombination von regenerativen Energiequellen wie Geothermie, Solarthermie, Aquathermie und Prozesswärme mit Wärmepumpen und Niedertemperatur-Heizsystemen senken lassen, dann sollten Sie unbedingt an unserem Stand vorbeischauen. Sie finden uns am Stand C34 in der Halle 12.1.

VAIS - Fachtagung Rohleitungstechnik 2025

Der Treffpunkt für Experten und Innovation: Durch die Fachtagung Rohrleitungstechnik wird bereits seit über 3 Jahrzehnten eine etablierte Plattform für einen fachlichen Austausch geboten. Um praxisnahe Lösungen im Bereich der Rohrleitungstechnik zu finden, treffen sich am 25. und 26. März Fachleute, Kunden und Entscheidungsträger bei der VAIS. Auch MEFA wird vor Ort sein. Wir möchten Sie herzlich einladen uns am Stand Nr. 25 zu besuchen.

Tagungsort: Radisson BLU Hotel, An der Buschmühle 1 in 44139 Dortmund