Ob Entsalzung, pH-Wert-Anpassung, Sauerstoff- oder TOC-Reduzierung: permaLine managed alles in einer Kombi-Lösung. Für Top-Anlagenwasserqualität!

Salze, Säuren oder gar Sauerstoff – je nachdem, was das Anlagenwasser alles „intus“ hat, kann es in Heiz- und Kühlkreisläufen mit den dort verbauten Werkstoffen zu unerwünschten chemischen Wechselwirkungen und in der Folge zu kostenintensiven Schäden und Energieverlusten kommen. Für einen sicheren und effizienten Anlagenbetrieb gilt es daher, wichtige Parameter wie Wasserhärte, Leitfähigkeit (Salze), den pH-Wert und die Sauerstoffkonzentration genauer in den Fokus zu nehmen. Die VDI-Richtlinien 2035 und 6044 legen dafür entsprechende Richtwerte fest. Werden diese nicht eingehalten, haftet im Schadensfall der Betreiber der Anlage. Allein aus diesem Grund lohnt es sich, in eine Premium-Anlagenwasserbehandlung zu investieren.

Es geht so einfach: Anlagenwasseraufbereitung mit permaLine

Mit dem innovativen permaLine-Verfahren hat perma-trade Wassertechnik eine Kombinations-Lösung entwickelt, die alle Schadensverursacher im Anlagenwasser schachmatt setzen kann – und das mit einem einzigen Gerät. Je nach Einsatzbereich und den gewünschten Anforderungen gibt es das permaLine Verfahren in einer mobilen oder fest installierten Modellvariante.

permaLine mobil eignet sich für den temporären Einsatz im Heizungskeller bei Heizungswasseraufbereitungen im Bestand oder bei Neuanlagen. Daneben ist mit permaLine integral auch eine Variante zum Festeinbau erhältlich – ideal für eine dauerhafte Kontrolle des Anlagenwassers in Großanlagen ab ca. 30 Wohneinheiten sowie Industrieanlagen, öffentlichen Gebäuden oder Biogas-Anlagen.

In beiden Varianten arbeitet permaLine weitgehend selbstständig und bereitet das Anlagenwasser im laufenden Betrieb auf. Das Gerät wird dazu einfach im Bypass in den Heizkreislauf eingebunden. Bei der weiteren Aufbereitung durchströmt das Kreislaufwasser zunächst einen integrierten feinporigen Tiefenfilter mit 1 µm, der selbst kleinste Partikel wie Magnetit entfernt. Als vielseitiger „Teamplayer“ ist permaLine sowohl in der mobilen als auch der fest installierten Modellvariante mit unterschiedlichen Anwendungen kombinierbar – von der Entsalzung über pH-Wert-Anpassungen bis hin zur Sauerstoffzehrung und TOC-Reduktion (Total organic carbon).

Vier Anwendungen – in einer Lösung

Die Basisanwendung besteht in der Entsalzung mit permasoft, bei der alle gelösten Härtebildner und Salze weitgehend aus dem Anlagenwasser entfernt werden. Dadurch sind Anlagen zum einen vor Kalkablagerungen und den damit einhergehenden Energieübertragungsverlusten geschützt. Zum anderen werden Korrosionsrisiken ausgeschaltet, die sich durch Salze wie Clorid und Sulfat ergeben und die Anlage schädigen können.

Da auch ein falscher pH-Wert im Anlagenwasser zu unerwünschten Korrosionsreaktionen führt, lassen sich entsprechende Spezialpatronen zur pH-Wert-Korrektur ins permaLine-System einbinden.

Ein weiterer Einsatzbereich sind Anlagen, die von Korrosionsprozessen infolge einer zu hohen Sauerstoffkonzentration im Anlagenwasser betroffen sind – sei es in Folge von Diffusion durch organische Werkstoffe, wie nicht gesperrte Schläuche, unzureichende Druckhaltung oder erhöhte Ergänzungswassermengen. Um solche Sauerstoff-Korrosionsprozesse einfach und effizient zu stoppen, hat perma-trade die Sauerstoffzehrpatrone OxRed entwickelt, die sich dank permaLine ebenfalls einfach und schnell ins Heizsystem einbinden lässt und bei Betriebstemperaturen über 35° C den Sauerstoffgehalt sogar um mehr als 99 % reduziert.

Nicht zuletzt lässt sich permaLine zur Reduzierung des TOC-Gehaltes einsetzen. Die Abkürzung TOC steht für Total Organic Carbon und bezeichnet den Gehalt des aus organischen Verbindungen stammenden Kohlenstoffs im Wasser. Ein zu hoher TOC-Wert im Anlagenwasser ist in der Regel auf organische Korrosionsinhibitoren, Glykol- oder Ölrückstände zurückzuführen und sollte idealerweise auf < 25 mg/l gesenkt werden, was sich mit der entsprechenden Anwendung ebenfalls einfach umsetzen lässt.

Und nachhaltig ist das Ganze auch noch – mit Recyclingsystem

In punkto Nachhaltigkeit setzt das permaLine Verfahren ebenfalls neue Standards und wurde dafür im Oktober 2023 sogar mit dem Wirtschaftspreis des Landes Baden-Württemberg „Schwarzer Löwe“ ausgezeichnet. So sind die zur Entsalzung im Heizungskreislauf eingesetzten Mischbettpatronen bei perma-trade in einen nachhaltigen Recyclingprozess eingebunden und werden nach Gebrauch von perma-trade zurückgenommen, damit das aufgebrauchte Spezialharz regeneriert und danach wieder verwendet werden kann. Dadurch lassen sich jährlich einige hundert Tonnen an Kunststoffmüll eingesparen.