Das neue Rohrlager von MÜPRO, hier in Doppelstegausführung, ist stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar und lässt sich mit den passenden Klemmsätzen einfach und sicher an der Unterkonstruktion befestigen.

Im Industrie- und Anlagenbau sind flexible Lösungen für die Rohrleitungsbefestigung gefragt. Diese Anforderung erfüllen die neuen stufenlos höhen- und neigungsverstellbaren Rohrlager von MÜPRO. Sie sind so konstruiert, dass sie sich einfach an die Höhe der Rohrachse sowie an das Gefälle einer Rohrleitung anpassen lassen. Der hohe Planungsaufwand mit den üblichen starren Rohrlagern bei der Ausführung von Gleit-, Führungs- und Festpunktlagern wird so maßgeblich reduziert und der Montagekomfort erhöht.

Insgesamt wird das MÜPRO Rohrlagersortiment um 88 neue Artikel ergänzt und deckt so Nennweiten von DN 25 bis 600 mm ab. In den Nennweiten DN 25 bis 200 mm gibt es den Rohrschlitten Typ THV als T-Ausführung mit einer oder zwei Rohrschellen und drei Verstellbereichen: 100-140, 140-180 und 180-220 mm. Für noch mehr Stabilität und Sicherheit bei den größeren Nennweiten ab DN 200 bis 600 mm sorgt der Rohrschlitten Typ DHV als Doppelstegausführung mit zwei Rohrschellen und ebenfalls drei Verstellbereichen: 100-150, 150-200 und 200-250 mm.

Dank der ebenfalls neuen passenden Klemmsätzen mit und ohne Gleitplatte und den weiteren Zubehörteilen lassen sich die Rohrlager auf der Baustelle schnell und einfach zu Führungs-, Gleit- oder Festpunktlagern erweitern. Je nach Anwendungssituation bietet die Kombination aus Rohrschlitten und Anbauteilen dabei vielfältige Möglichkeiten für Montage und Anbindung:

Anbindung an den Stahlbau und an Schienensysteme zur schweren Rohrbefestigung, beispielsweise an das MPT-Tragprofil von MÜPRO

Als Führungslager mit oder ohne Abhebesicherung sowie als Festpunkt

Sowohl stehende wie auch hängende Montage möglich

Ausführliche Produktinformationen stehen im MÜPRO Online-Shop zur Verfügung: www.muepro.de.