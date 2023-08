Als Kooperationspartner des städtischen Radlogistik-Hubs am Viehhof sorgen die Stadtlieferanten jetzt auch im südlichen Innenstadtbereich für die schnelle, flexible Warenauslieferung auf der letzten Meile. Am 2. August eröffneten Bürgermeisterin Katrin Habenschaden und Mobilitätsreferent Georg Dunkel offiziell den Hub des städtischen Mobilitätsreferats. Fünf Logistikunternehmen, darunter Hermes, UPS und CityLog, nutzen den neuen Standort für ihre umweltfreundliche Auslieferung mit Lastenfahrrädern.

München ist laut einer Studie des US-amerikanischen Verkehrsdatenanbieters INRIX Deutsch­lands Stauhauptstadt 2022. Demnach haben Autofahrer über das gesamte Jahr gerechnet in der bayerischen Landeshauptstadt 74 Stunden im Verkehrsstau verloren, wenn sie regelmäßig unterwegs waren. Höchste Zeit also für Alternativen - auch im Lieferverkehr. Ob Hamburg, Berlin, Düsseldorf oder eben München: Das Wachstum der Metropolen verlangt nach zukunfts­weisender Stadtentwicklung, verbunden mit umweltfreundlichen, sicheren und zuverlässigen Logistikangeboten. „Mit dem Radlogistik-Hub wollen wir die Zustellung auf der letzten Meile stadtverträglicher gestalten. Ziel ist, Abgase, Unfälle und Konflikte mit anderen Verkehrsteil- nehmer*innen zu reduzieren. Ich freue mich, dass sich so viele Unternehmen beteiligen und ein­bringen, um diesem Projekt zum Erfolg zu verhelfen“, sagte Bürgermeisterin Katrin Habenschaden.

Die mit dem Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2023 ausgezeichnete CityLog GmbH ist seit 2021 in München für den Fachgroßhändler Gienger München KG unterwegs und deckt bereits zehn deutsche Städte ab - auch im Zusammenspiel mit großen Partnern. In Berlin und Hamburg arbeitet das Start-up eng mit der Smart City/DB zusammen, nutzt deren Logistik-Hub als Stützpunkte. Die neue Anlage in München errichtete die städtische P + R GmbH auf einer Fläche der zum Kommunalreferat gehörenden Markthallen München. Das Projekt wird im Rahmen der strategischen Allianz „Mobile Zukunft München”, die mit vielfältigen Initiativen die Verkehrssituation im Großraum München verbessern will, von der IHK für München und Oberbayern unterstützt.

CityLog-Geschäftsführer Selim Ben Aissa: „Der Radlogistik-Hub am Viehhof bietet uns die Chance zum Lückenschluss in den südlichen Teil der Münchner Innenstadt. Die Verantwortlichen der Stadt München unterstreichen mit diesem Projekt ihre nachhaltige Herangehensweise an eine zukunftsweisende Logistik auf der letzten Meile. Mit dem neuen Hub erweitern wir unseren Fuhrpark in München auf fünf Lastenfahrräder und machen Unternehmen in Zeiten stärkerer Reglementierung von Lieferverkehren ein hochattraktives Angebot. Allein im Juli blicken wir auf 1781 Stopps und werden diese Zahl weiter steigern.“