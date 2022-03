Pressemeldung

Moojo unsere Hausmarke steht für qualitativ hochwertige oder auch innovative oder klassische Produkte zu absolut fairen Preisen!

Im Bereich der MAGs bauen wir gerade unser neues Line-Up auf. Bereits jetzt erhalten Sie Membranausdehnungsgefäße für Heizungsanlagen. Wir konzentrieren uns auf die gängigsten Größen, haben dadurch alles direkt ab Lager verfügbar und bieten Ihnen ein Top-Preis-Leistungsverhältnis.

Vorteile unserer Sackmembrane:

In unseren Gefäßen gibt es keine Berührung zwischen Wasser und Metall, sprich die Membrane verhindert jeglichen Kontakt des Heizungswasser mit der Oberfläche des Gefäßes. Dadurch ist der Wärmeverlust sehr gering (niedriger als bei Gefäßen mit einer Membran in der Mitte des Gefäßes). Bei max. Temperatur und Druckbelastung der Membrane belegt diese somit fast den kompletten Innenraum. Zudem sind die Membranen tauschbar - besonders bei größeren Gefäßen durchaus sehr interessant. Unsere Membran wird erst nach der Färbung im Ofen eingesetzt (bei vielen anderen ist sie schon bei der Färbung eingesetzt und erfährt dadurch eine Große Temperaturbelastung - zu Lasten der Lebensdauer). Sprich unsere Gefäße sind gut geschützt gegen Korrosion, die Membran ist thermisch nicht vorbelastet und dadurch langlebig.

Also zögern Sie nicht und wechseln Sie mit einem Klick in unseren Shop, um die neuen Modelle kennen zu lernen. Alle Gefäße sind aktuell ab Lager verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten): Zu den neuen Moojo-MAGs

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!