Die komplett vormontierten Pumpengruppen für den gemischten Heizkreis sind für Hocheffizienzpumpen der Baulänge 180mm vorbereitet – ideal passen natürlich auch - neben Klassikern wie Grundfos und Wilo - auch unsere Moojo Power Heizungsumwälzpumpen. Sie haben Kugelhähnen auf Vor- und Rücklaufseite mit Thermometergriff (mit Rückflussverhinderer 20 mbar im Rücklauf) und sind mit einem Mischventil mit Bypass ausgestattet.

Vor- und Rücklauf sind tauschbar. Das modulare Isolierungsgehäuse macht den Aufbau schnell und einfach. Es sitzt perfekt, macht somit auch optisch im Keller einen tollen Eindruck.

Natürlich gibt es auch die passenden Verteilerbalken dazu. Auch hier innovativ und praktisch zugleich. So haben wir nicht nur Verteilerbalken mit Abgängen oben, sondern auch kombiniert oben und unten. Kompakt und übersichtlich!

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!