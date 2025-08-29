Sicherer, schneller und platzsparender Anschluss von Wärmepumpen

Vorgedämmtes Edelstahlwellrohr mit passenden Schnellkupplungen

UV-beständige Beschichtung zum Schutz vor mechanischer und witterungsbedingter Beanspruchung

ArmaFlex Fastlink wurde speziell für den sicheren und schnellen Anschluss der Außeneinheit von Wärmepumpen entwickelt. Das vorisolierte Edelstahlwellrohr ist sehr flexibel, leichtgewichtig und kann ohne Einsatz von Spezialwerkzeugen installiert werden. Für den Schutz vor Energieverlusten, Durchfeuchtungsprozessen und Vibrationen ist die Leitung mit einem geschlossenzelligen Material auf Basis der Armacell Elastomertechnologie werkseitig vorgedämmt. Die robuste, UV-beständige Folienkaschierung schützt die Leitung vor mechanischer Beanspruchung während der Installation und vor Witterungseinflüssen. ArmaFlex Fastlink wird mit einem Durchmesser von DN25 als trennbare Doppelleitungen (Vor- und Rücklauf) mit DN32 als zwei Einzelleitungen in 2, 4, 6 und 8 Meter Länge mit jeweils vier passenden Schnellkupplungen und Montagehinweisen geliefert.

„Die hochflexiblen Leitungen mit geringen Biegeradien und Aufbauhöhen erlauben selbst unter schwierigen und engen Bedingungen eine einfache und schnelle Installation. So können erhebliche Kosteneinsparungen bei der Montage realisiert werden“, erläutert Raphael Stolina, Armacell Produktmanager EMEA. „Die metallisch dichtenden Schnellkupplungen werden durch Anziehen einer Mutter angeschlossen und gewährleisten selbst nach mehrfacher Montage und Demontage eine leckagesichere Abdichtung der Rohre.“

Die Entwicklung von ArmaFlex Fastlink ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem kürzlich von Armacell übernommenen österreichischen Experten für flexible vorgedämmte Rohrsysteme. Die Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH bringt jahrzehntelange Erfahrung und technisches Know-how mit und stärkt die Produktionskapazitäten von Armacell, um den energieeffizienten und schnell wachsenden Markt für vorgedämmte Rohre besser bedienen zu können.