R290 gilt als Kältemittel der Zukunft. Dennoch bieten Wärmepumpen mit R452B für bestimmte Anlagenkonstellationen weiterhin interessante Vorteile – insbesondere bei der Aufstellplanung und den installationsbezogenen Rahmenbedingungen. Die Austria Email LWPM steht exemplarisch für diese Technologie.



Die Diskussion über das geeignete Kältemittel für Wärmepumpen wird zunehmend von natürlichen Kältemitteln geprägt. Insbesondere Propan (R290) hat sich in den vergangenen Jahren als leistungsfähige und umweltfreundliche Option etabliert. Gleichzeitig sind Monoblock-Wärmepumpen mit R452B nach wie vor am Markt vertreten und bieten für Fachhandwerker und Planer eine technisch etablierte Alternative.



Denn bei der Auswahl einer Wärmepumpe zählt nicht allein das Kältemittel. Auch die baulichen Gegebenheiten, die Platzverhältnisse, die Anforderungen an die Installation und die konkrete Anlagenplanung sind entscheidend.



Aufstellbedingungen im Fokus



Ein wesentlicher Aspekt bei Wärmepumpen mit R452B sind die installationsbezogenen Rahmenbedingungen. R452B ist nicht als brennbares Kältemittel eingestuft. Dadurch müssen bei der Aufstellung keine zusätzlichen Abstandsanforderungen berücksichtigt werden, die sich aus der Brennbarkeit des Kältemittels ergeben können.



Das kann insbesondere bei beengten Grundstücken, dicht bebauten Wohngebieten oder Modernisierungsprojekten mit eingeschränkten Platzverhältnissen von Vorteil sein. Je nach baulicher Situation eröffnet dies zusätzliche Möglichkeiten bei der Wahl des Aufstellortes.



Bei Wärmepumpen mit R290 sind je nach Gerät und Einbausituation entsprechende Sicherheits- und Aufstellanforderungen zu beachten. Diese sind in der Praxis beherrschbar und Teil einer fachgerechten Planung. Dennoch kann die Auslegung einer Anlage mit nicht brennbarem Kältemittel in bestimmten Situationen zusätzliche Flexibilität bieten.



Patentierter Koaxialwärmetauscher als besonderes Systemmerkmal



Ein herausragendes Merkmal der Austria Email LWPM ist der patentierte Koaxialwärmetauscher. Er stellt eine Besonderheit innerhalb des Gerätekonzepts dar und ist nicht lediglich ein austauschbares Standardmerkmal.



Durch das Volumen des Koaxialwärmetauschers kann bei entsprechender Anlagenkonfiguration auf einen zusätzlichen Puffer für den Abtauvorgang verzichtet werden. Das vereinfacht den Systemaufbau und kann Platzbedarf, Materialaufwand und Installationsschritte reduzieren.



Damit wird ein technisches Detail zum konkreten Praxisvorteil: Weniger zusätzliche Komponenten können eine schlankere Anlagenplanung und eine vereinfachte Installation ermöglichen.



Monoblock-Konzept vereinfacht die Installation



Neben dem Kältemittel spielt auch die Bauweise der Wärmepumpe eine wichtige Rolle. Bei einer Monoblock-Wärmepumpe befinden sich die kältetechnischen Komponenten im Außengerät. Der Kältemittelkreis wird nicht innerhalb des Gebäudes geführt.



Damit entfällt die Notwendigkeit, den Kältemittelkreis im Gebäude zu installieren oder dort kältetechnische Verbindungen herzustellen. Das kann die Montage vereinfachen und ermöglicht eine klare Trennung zwischen dem kältetechnischen System im Außengerät und der wasserführenden Heizungsinstallation im Gebäude.



Die Austria Email LWPM ist für den Einsatz in modernen Heizungsanlagen konzipiert. Je nach Ausführung und Anlagenkonfiguration lässt sie sich in unterschiedliche Heizsysteme integrieren und mit geeigneten Speichern sowie Regelungskomponenten kombinieren.



Technologieoffenheit als Grundlage guter Planung



Die Wahl zwischen R290 und R452B sollte nicht pauschal, sondern anhand der konkreten Projektanforderungen erfolgen. R290 überzeugt durch sein sehr niedriges Treibhauspotenzial und ist deshalb ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung hin zu klimafreundlicheren Kältemitteln. R452B bietet dagegen unter anderem Vorteile bei den installationsbezogenen Rahmenbedingungen und kann in bestimmten Projekten eine interessante Option darstellen.



Auch die Förderbedingungen haben sich verändert: Der frühere BEG-Effizienzbonus, der unter anderem den Einsatz eines natürlichen Kältemittels honorierte, ist seit dem 21. Juli 2026 entfallen. Der Einsatz eines natürlichen Kältemittels führt damit nicht mehr automatisch zu einer gesonderten Bonusförderung. Maßgeblich bleiben die jeweils geltenden Fördervoraussetzungen und die Förderfähigkeit der konkreten Anlage.



Für Planer und Fachhandwerker bedeutet das: Nicht jedes Gebäude und jeder Aufstellort stellt dieselben Anforderungen. Heizlast, erforderliche Vorlauftemperaturen, Effizienz, Schallemissionen, Platzverhältnisse, Sicherheitsanforderungen und Betriebskosten sollten gemeinsam betrachtet werden.



Eine technologieoffene Auswahl ermöglicht es, die Wärmepumpe passend zur jeweiligen Anwendung auszulegen – statt die Entscheidung ausschließlich auf die Kältemittelfrage zu reduzieren.



Austria Email LWPM als praxisgerechte Lösung



Mit der LWPM bietet Austria Email eine Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R452B, die auf eine praxisgerechte Installation und einen zuverlässigen Betrieb ausgelegt ist. Sie ergänzt das Wärmepumpenportfolio des Unternehmens und bietet Fachpartnern eine weitere Möglichkeit, Heizungsanlagen mit Wärmepumpentechnik auszustatten.



Aktuelle Cashback-Aktion für Fachpartner



Für Fachpartner bietet Austria Email derzeit einen zusätzlichen Anreiz, die LWPM als Monoblock-Wärmepumpe in ihre Projekte einzubeziehen: Die Cashback-Aktion für die LWPM/K wurde bis zum 31. Dezember 2026 verlängert.



Im Rahmen der Aktion erhalten Fachpartner 200 € Cashback pro eingereichter Rechnung. Voraussetzung ist der Kauf einer Aktions-Wärmepumpe im gültigen Aktionszeitraum sowie die Einreichung der Rechnung gemäß den Teilnahmebedingungen.



Weitere Informationen zur Aktion und zur Rechnungseinreichung finden sich auf der Aktionsseite von Austria Email.