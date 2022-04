Pressemeldung

In den 20 Jahren ihrer Betriebszugehörigkeit bei Uponor Kamo hat Monika Jarausch viele Vertriebstätigkeiten ausgeführt: Angebote erstellen, Aufträge erfassen, Stammdatenpflege und alles, was zum Telefonverkauf dazugehört. Eine weitere Station bildete der Bereich After Sales, wo sie z. B. Inbetriebnahmen und Kundendiensteinsätze organisierte. Inzwischen ist sie ihrer Berufung gefolgt und im Objektmanagement nicht mehr wegzudenken.

Durch ihre gute Vernetzung und mit sprichwörtlichem „kriminalistischen Spürsinn“ versucht Monika Jarausch, alle relevanten Informationen über die einzelnen Objekte zu erfahren und haucht ihnen damit Leben ein. „Manche bezeichnen mich als Objektgöttin“, verrät sie schmunzelnd ihren Spitznamen.

Unzähligen Kunden ist Monika Jarausch ein Begriff. Mit viel Empathie und Freundlichkeit entwickelt sie aus schlichten Objektnachfragen sehr positive Austauschmomente mit ihren Gesprächspartnern. Aufgrund ihrer langen Erfahrung kennt sie sich in unterschiedlichen Bereichen bestens aus und steht immer mit Rat und Tat zur Seite.

Die gesamte Belegschaft und der Außendienst gratulieren sehr herzlich zum 20jährigen Firmenjubiläum!