Direkt hinter dem Seedeich der ostfriesischen Nordseeküste gelegen, bildet der Campingplatz Nordsee-Camp das Tor zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Hier lässt sich das gesunde Reizklima der Nordsee genießen. Die beiden vorgelagerten Inseln Norderney und Juist laden zu einem Besuch ein und die neu gestaltete Wasserkante – auch Deck genannt – im nahe gelegenen Norddeich bietet mit seiner maritimen Nationalparkpromenade ausreichend Platz für Entspannung und Erholung. Seit mittlerweile 40 Jahren begeistern die Mitarbeitenden des Nordsee-Camps große und kleine BesucherInnen mit der typisch ostfriesischen Mischung aus Herzlichkeit und Gemütlichkeit – und natürlich einem fröhlichen „Moin“, mit dem man sich hier zu jeder Tageszeit begrüßt. 1983 wurde der Campingplatz mit ca. 250 Stellplätzen eröffnet. Mittlerweile befinden sich auf der 25 Hektar großen Fläche rund 700 Stellplätze, auf denen bis zu 2.500 Gäste unterkommen können. Neben den Wohnwagen-, Wohnmobil- und Zelt-Stellplätzen, können die Gäste seit 2016 auch Chalets mit gehobenen Ausstattungsniveau mieten.

Einladend: Der Empfangsbereich des Nordsee-Camps in Norden-Norddeich. Fotos | Copyright: Nordsee-Camp / CONTI+

Renovierung des Sanitärgebäudes

Im vergangenen Jahr stand die Renovierung des großen Sanitärgebäudes in der Mitte des Campingplatzes auf dem Programm. So wurden zum Beispiel die Duschräume neu gefliest, Trennwände neu eingezogen und nach 30 Jahren im Dauereinsatz sollten auch die CONTI+ Dusch- und Waschtischarmaturen ausgetauscht werden. Für Geschäftsführer Lars Tjaden und Platzwart André Wiechers war sofort klar, dass sie sich wieder für CONTI+ Armaturen entscheiden. „Wir haben mit CONTI+ bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Sind die Armaturen einmal installiert, dann laufen sie viele Jahre extrem zuverlässig. Kleinere Verschleißteile wie Dichtungen haben wir immer vorrätig, so dass wir diese jederzeit selbst austauschen können“ so Platzwart André Wiechers.

Liegt direkt am UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer: Der Campingplatz von oben. Rechtes Bild: der Supermarkt. Fotos | Copyright: Nordsee-Camp / CONTI+

Außerdem haben sich Lars Tjaden und sein Team für die elektronischen CONTI+ CONGENIAL Unterputzduschen sowie für die Infrarot-gesteuerten MAXX-Waschtischarmaturen entschieden. Beides Produkte, die der Armaturenhersteller schon lange im Programm hat und die sich über viele Jahre technisch bewährt haben. Wie auf vielen Campingplätzen variieren die Nutzungsintervalle Jahres- und Urlaubszeiten abhängig: Geöffnet ist das Nordsee-Camp von Ostern bis Oktober, Hauptreisezeit ist zu den Schulferien. Damit die Trinkwasseranlagen in den Sanitärgebäuden jederzeit hygienisch einwandfrei laufen und auch während der Schließungszeiten die Hygienespülungen automatisiert durchgeführt werden können, hat sich das Nordsee-Camp für das CNX Wassermanagement-System von CONTI+ entschieden. „Bei der Inbetriebnahme und der Einstellung des Systems haben uns die Monteure von CONTI+ geholfen. Sie sind extra nach Norddeich gekommen, haben überprüft, ob alles reibungslos funktioniert und uns eine umfassende Einweisung in das wirklich leicht zu bedienende System gegeben“, so der 42-jährige Geschäftsführer, der in seiner Freizeit selbst mit seiner Familie und dem Wohnwagen unterwegs ist. Per Tablet oder PC haben nun alle Kollegen vom Büro aus jederzeit alle Wasserentnahmestellen im Blick und können sie zentral steuern. Hygienespülungen und auch die thermische Desinfektion können komfortabel gemäß DVGW W551 ausgelöst werden. So wird die Hygiene in den barrierefrei gestalteten Wasch- und Duschräumen sichergestellt – unabhängig von Öffnungs- oder Schließungszeiten und zudem lückenlos dokumentiert.

Das zentral gelegene Sanitärgebäude wurde 2024 renoviert. Fotos | Copyright: Nordsee-Camp / CONTI+

Praktikable und kostengünstige Sonderlösungen

Die vielen Stammgäste des Nordsee-Camps wissen die sauberen Sanitärräume zu schätzen. Neben den Einzelkabinen mit Duschen und Waschtischen, beherbergt das Badehaus auch ein Kinderbad, Baby-Wickelräume sowie diverse Waschmaschinen und Trockner. Geschäftsführer Lars Tjaden wiederrum weiß die gute Zusammenarbeit mit CONTI+ zu schätzen: „Ich finde es toll, dass das Unternehmen uns auch bei ungewöhnlichen Gegebenheiten praktikable Lösungen präsentiert, die nicht von der Stange sind. Da wir in den Duschkabinen direkt unter den Duschköpfen bereits feste Ablagen für Shampoo und Duschgel eingebaut hatten, war der Winkel des Wasserstrahls nicht ideal. CONTI+ hat sofort reagiert und den Duschboden ausgetauscht, so dass wir den Wasserstrahl entsprechend nachjustieren konnten. Diese kostengünstige Lösung wurde uns innerhalb kürzester Zeit präsentiert.“

In den Waschräumen des großen Sanitärgebäudes kamen CONTI+ MAXX Waschtischarmaturen und in den Duschen CONTI+ CONGENIAL Unterputzarmaturen zum Einsatz. Fotos | Copyright: Nordsee-Camp / CONTI+

Haupteinzugsgebiet des Campingplatzes in Norddeich ist nach wie vor das Ruhrgebiet. „Wir verzeichnen aber auch immer mehr BesucherInnen aus den Niederlanden und der Schweiz und seit dem vergangenem Jahr auch vermehrt aus Baden-Württemberg, Hessen und Bayern. Die Gäste wissen es einfach zu schätzen, was wir hier haben: die frische Nordseeluft, die auch heiße Sommermonate erträglich macht“, erzählt Lars Tjaden schmunzelnd. Der Fahrradverleih direkt auf dem Campingplatz, der Nordsee Supermarkt, das italienische Restaurant „Cotto e Crudo“ und nicht zuletzt das freundliche, 15-köpfige Team sind neben der herrlichen Lage an der Nordsee sicher weitere Faktoren, warum der Platz bereits mehrfach ausgezeichnet wurde und insbesondere bei Familien besonders beliebt ist.

Bewährte Technik: Die Infrarot-gesteuerten CONTI+ MAXX Waschtischarmaturen arbeiten zuverlässig. Fotos | Copyright: Nordsee-Camp / CONTI+

Neben den normalen Stellplätzen für Wohnwagen und Wohnmobile und den Zeltplätzen, kann man auf dem Campingplatz seit 2016 auch in Chalets übernachten. Fotos | Copyright: Nordsee-Camp / CONTI+

Impressionen vom Strand in Norddeich. Fotos | Copyright: Nordsee-Camp / CONTI+

Weitere Informationen:

nordsee-camp.de/

www.conti.plus