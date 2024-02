Im Rampenlicht steht die Idee „Hybrid“, die erneuerbaren Energien zeitnah Einzug in den Bestand ermöglicht. Eine Aktionsfläche mit Live-Programm gehört dem Kit 65, dem cleveren Wärmepumpen-Vorrüstsatz für Gasheizungen. Das Set bereitet Ein- und Mehrfamilienhäuser schnell und einfach auf die gesetzeskonforme Einbindung der Wärmepumpe vor – ideal für die zügige Bearbeitung von Bestandssanierungen. Es ist perfekt abgestimmt auf die neue Luft-/Wasser-Wärmepumpe BLW Eco.1, das vielseitig einsetzbare Monoblock-Gerät mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32. Neu: Das Kit 65 ergänzt jetzt neben dem Gas-Brennwertwandkessel WGB.1 auch die neue Generation der Serie WBS.1.

Beispielanlagen verdeutlichen die Fülle möglicher BRÖTJE Hybrid-Konstellationen: Unterstützt vom bodenstehenden Öl-Brennwertkessel BOK bringt die BLW Split emissionsfreien Wärmepumpenkomfort ins Einfamilienhaus. Mehrfamilienhäuser und Gewerbe profitieren vom Zusammenspiel des Gas-Brennwertkessels SGB 125 mit der kaskadierbaren Luft-/Wasser-Wärmepumpe BLW NEO 18.

Ziel von BRÖTJE ist es, das Fachhandwerk bestens für Herausforderungen zu rüsten und laufend zu unterstützen. Darum wird das Produktportfolio begleitet von einem top geschulten Kundendienst, praxiserprobten Trainern und dem BRÖTJE Aktivpartner Programm BAP.

„Typisch BRÖTJE“ ist das frische Standdesign des Rasteder Unternehmens: Die einladende Gestaltung mit großzügigem Bewirtungsareal bietet viel Platz für persönlichen Austausch und entspanntes Kennenlernen. Fachleute aus Vertrieb, Produktentwicklung, Training, Kundendienst und Marketing heißen hier Partner sowie Interessierte aus allen Formaten des Fachhandwerks herzlich willkommen. Mehrfach täglich finden kompakte „Kundenreisen“ über den Messestand statt. Zusätzliches Highlight: Dienstag bis Donnerstag wird je ein Kit 65 verlost.

Zu finden ist das BRÖTJE Team vom 19. bis 22.03.2024 auf der SHK+E Essen in Halle 3 am Stand 3D37 und vom 23. bis 26.04.2024 auf der IFH/Intherm in Nürnberg in Halle 3A am Stand 3A 32.

Tickets für das Fachhandwerk gibt es zeitnah auf www.broetje.de.