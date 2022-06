ACO Haustechnik: Modulare Baukasten-Lösung für die Balkon- und Terrassenentwässerung

Wie von ACO Haustechnik gewohnt, steht der korrosionsbeständige Balkonablauf (DIN EN 1253-2) in allen erdenklichen Varianten für verschiedene Einbausituationen zur Auswahl. Dabei stehen Balkonabläufe mit Anschlussstutzen 90° (senkrechter Abgang) in den Nennweiten DN 50, 70 und 100 sowie mit Anschlussstutzen 1,5° (seitlicher Abgang) in den Nennweiten DN 50 oder 70 zur Verfügung. Der Ablauf mit seitlichem Abgang eignet sich speziell zum Einbetonieren in die Stahlbetonplatte des Balkons, wodurch die waagerechte Verrohrung in der Balkonplatte verschwindet und somit nicht mehr sichtbar ist.

Je nach Vorgabe der vorhandenen bzw. geplanten Abdichtung stehen die Ausstattungs-Optionen ohne Flansch (für Balkonplatten ohne Abdichtung), mit Pressdichtungsflansch (für alle bahnenförmigen Dichtungsbahnen), mit Klebeflansch (speziell entwickelt für den Einbau in Verbindung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen und bituminösen Abdichtungsbahnen) oder mit Wand- und Eck-Wandaufkantung zur Verfügung. Mit Wand- und Eckwandaufkantung beträgt der Wandabstand der Balkonabläufe minimal 30 mm und reicht flexibel, je nach Baustellensituation, bis maximal 500 mm – das bedeutet größte Flexibilität bzw. Unabhängigkeit bezüglich der Stärke von Fassadendämmung und -putz. Der Wandabstand lässt sich variabel anpassen. Die Höhe der Wandaufkantung beträgt 110 mm. Die Bauhöhe des Ablaufs selbst beträgt 200 mm (bei Stutzneigung 90°), lässt sich aber problemlos auf bis zu 120 mm einkürzen. Das zugehörige Aufmaßblatt von ACO Haustechnik vereinfacht die Planung (Download auf aco.me/aufmassbalkonablauf).

Eine Besonderheit stellt die sog. Glocke dar: ein Hülsrohr als Schalungshilfe, dass beim Einbetonieren der Abläufe direkt im Betonwerk zum Einsatz kommt. Schalungsarbeiten im Werk entfallen, ebenso wie Arbeitszeit und Kosten für zusätzliche Schalungen und Kernbohrungen auf der Baustelle. Die Montage auf der Baustelle beschleunigt sich, da sich das GM-X Rohr für die Fallleitung direkt an den Balkonablauf anschließen bzw. aufstecken lässt.

Besonders zu erwähnen ist auch der Speier zum bauseitigen Abkanten. Wenn umlaufende Balkonbrüstungen eine Entwässerung über die Randbereiche verhindern, sind zwei unabhängig voneinander arbeitende Entwässerungen zu installieren – zum Beispiel ein Balkonablauf für die Regelentwässerung und ein Speier zur Notentwässerung. Der Speier zum Abkanten von ACO Haustechnik mit einer Rohrlänge von 800 mm kann für die Notentwässerung und für die Hauptentwässerung eingesetzt werden. Die Entwässerung erfolgt hierbei ins Freie. Alternativ lässt sich an den Speier das GM-X Rohrleitungssystem anschließen.