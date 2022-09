Durchgearbeitete Wochenenden, tausende Einträge auf Listen, Testläufe zahlreicher neuer Funktionen, das war letztens das Leben des verantwortlichen Hargassner Online-Teams und der für den Launch zuständigen Salzburger Digitalagentur WESEO/G.A.Service. Look und Funktion des bisherigen Webauftritts waren grundsätzlich bereits gut, aber der Biomasse-Pionier aus Österreich wollte mehr - für seine Kunden und seine Partner. Das Ziel war, die Hargassner-Webseite auf einen ganz neuen Level zu heben und sie zur modernsten der Heizungsbranche zu machen.

Als die Programmierer bildlich den Schalter umlegten, erwartete die gesamte Firmengruppe mit Hochspannung den Launch der neuen „hargassner.com“ und - so viel vorab - die Apokalypse ist ausgeblieben. „Als erfahrene Agentur mit einem großen Netzwerk haben wir für Hargassner eine ganzheitliche Lösung mit neuesten Funktionen programmiert und das mit maximaler Eigenständigkeit. Wichtig für Hargassner war, dass der Übergang für Kunden und Partner so ,smooth‘ wie möglich stattfindet und dass man in-house zukünftig sämtliche Kompetenz-Updates selbst durchführen kann. Das haben wir professionell umgesetzt“, so WESEO-CEO Andreas Grabenbauer.

Benutzerfreundlich mit großartigem Design

Nachdem bei Kunden und Partner die letzten lokalen Cache-Speicher aktualisiert waren, präsentierte sich die neue Webseite bei jedem top-aktuell, aufgeräumt und funktionell. Die Konzentration lag auf Modernität und Übersichtlichkeit. Der User und seine Bedürfnisse im Fokus. Das Template führt den Blick direkt auf das Wesentliche. Schnelle Ladezeiten und beste Darstellung auf allen Endgeräten war oberste Prämisse. Die neue interaktive Suche ist intuitiver und treffsicherer. Das ist Usability am Puls der Zeit.

„com“ zu Hargassner

Was gleich auffällt, Hargassner wechselt die Top-Level-Domain generell auf „com“ und wird so seiner Rolle als Global-Player besser gerecht. Der Content, also jeder Inhalt der com-Domain, ist nun direkt auf das Zielland abgestimmt und wird automatisch angezeigt. Alle wichtigen Produktinformationen (z.B. Jobangebote, Schulungen, Messetermine, Förderthemen etc.) sind nun auf jedes Land individuell optimiert. Der User kann das Land auch jederzeit individuell ändern.

Prospekte im Partnershop

Der von Partnern wie Installateuren und Heizungsbauern gern genutzte Partnershop ist nun neu unter "partnershop.hargassner.com" erreichbar. Alle Logins bleiben dieselben. Viele wird freuen, dass jetzt auch alle aktuellen Prospekte über den Partnershop bestellbar sind. Die Online-Anforderung ermöglicht ein schnelleres Versenden der benötigten Drucksorte, zudem erlaubt die Gesamtschau dem Partner eine bessere Orientierung.

Mehr Kompetenz mit Vergleichstabellen

Partner und Kunden profitieren von schlank aufbereiteten technischen Tabellen - so stehen notwendige Fakten für das Hargassner-Kernsortiment schneller und klarer zur Verfügung. Praktisch für den Kunden: Die Produkte lassen sich jetzt ganz einfach vergleichen.

Smarte Funktionen: Die Heiztechnologie der Zukunft in 3D und AR

Webseiten-Besucher entdecken Hargassner-Heizkessel jetzt in professionellem 3D. Sie bewegen, zoomen oder neigen diese nach Wunsch mit der Maus am Desktop oder den Fingern auf dem Touchscreen in alle Richtungen. Alle technischen Details und wichtigen Bestandteile der Heizungen stehen auch in Schnittbildern zur Verfügung.

Wer schon weiter vorplant, nützt Augmented Reality. Mit dem AR-Button visualisiert man die Hargassner- Heizkessel bereits vor dem Besuch im Showroom oder dem Kauf im eigenen zukünftigen Heizraum - gleich am Bildschirm des Smartphones oder Tablets. Der User öffnet die Funktion direkt am Handy oder scannt den angezeigten QR-Code auf der Webseite, dann kann er den Heizkessel im Raum platzieren. So lässt einen Augmented Reality virtuell die Zukunft des eigenen Heizsystems erleben.

Repräsentative Inhalte für Partner-Webseiten

Auch die kompakten Hargassner-Informationen, die auf vielen Partnerwebseiten mit sogenannten „iframe-Codes“ eingebunden sind, wurden vollständig überarbeitet. Viele Firmenpartner profitierten bereits von dem Service und werten ihre Homepages mit kompetentem Technologie-Content auf. Die Fernwartung erfolgt kostenlos und zentral seitens Hargassner. Mit dem Launch kommt für viele der ideale Zeitpunkt, die Hargassner-Präsentation auf der eigenen Webseite zu aktualisieren oder sie dort erstmals einzubinden.

Gemeinsam zu besseren Google-Ergebnissen

Service für den User heißt auch: Beste Auffindbarkeit im Internet. „Unsere ganze Energie legen wir nun in die wichtige Launch-Phase. Nicht nur, dass wir unsere Partner bei der Integration des neuen iframe- Codes bestmöglich begleiten, wir unterstützen diese auch bei der Aktualisierung der Verlinkungen auf deren eigenen Webseiten. Um unsere gemeinsamen Suchergebnisse, also Pageranks, bei Google- Search maximal zu verbessern, erhalten alle unsere Partner Infos, wohin diese sogenannten Backlinks neu zu leiten sind“, erklärt Klaus Meingassner, Hargassner Marketingleiter, „meist ist ohnehin nur von hargassner.at auf hargassner.com zu ändern“, so Meingassner weiter.

Was bringt die digitale Zukunft?

Hargassner ist weltweit in 43 Ländern aktiv. „Nach und nach werden wir weitere Sprachen und die eigenständigen Hargassner-Internetauftritte zentraler Exportmärkte nachziehen - wie z. B. Nordamerika“, lässt Geschäftsführer Markus Hargassner in die Zukunft blicken. „Nach der harten Arbeit hoffen wir, dass unsere Kunden und Partner von unserer neuen Webseite genauso begeistert sind wie wir, wenn sie den neuen Partnershop, E-Recruiter, Buchungsmanager für die Hargassner-Akademie, AR-Funktionen und vieles mehr entdecken. Jetzt heizen wir auch online richtig ein!“ ist Markus Hargassner erfreut.

Jetzt live erleben: hargassner.com