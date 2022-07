Wir alle wissen, dass Duschwannen die Funktionalität bieten, die ein Bad braucht. Sie sind praktischer und bequemer für den täglichen Gebrauch. Aber wenn es um das Design geht, ist es schwieriger, sich das vorzustellen.

Und wenn wir es im Alltag vorziehen, zu duschen, warum nicht Duschwannen entwerfen, die Stil und Vielseitigkeit ausstrahlen? Wir stellen Ihnen die Hidrobox-Kollektionen vor, durch die Sie sich in Duschwannen verlieben und Ihre Fantasien verwirklichen können.

NEO PLUS

Die Duschwannen-Kollektion Neo Plus zeichnet sich durch ein schlichtes und essenzielles Design aus und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung bezüglich Materialien, Abmessungen und Farben.

Eine maßgefertigte Duschwanne, die darüber hinaus noch ein Unterscheidungselement besitzt: das Ablaufgitter. Ein Markenzeichen, das einen Hauch von Originalität verleiht, mit möglicher Auswahl zwischen zwei Designs und mehreren Abschlüssen.

LINE

Aktuell, minimalistisch und strukturiert. Die feinen Linien der Duschwannen-Kollektion Line vermitteln eine unverwechselbare Eleganz.

Line zeichnet sich durch ihre schlanke, moderne Abflusslinie aus, die der Duschwanne Raffinesse verleiht. All dies ohne Verlust der maximalen Funktionalität. Erfolgreiches Design und Technik für die anspruchsvollsten Bäder.

TWINS

Die Duschwannen-Kollektion Twins zeichnet sich durch ihre innovative und unkonventionelle Form aus. Eine besondere Asymmetrie im Design und ein versteckter Abfluss bringen Harmonie und Freiheit in den Duschraum.

Darüber hinaus, lässt die Kollektion unendlich viele Kombinationen zu, bei denen Farbe und Form im Mittelpunkt stehen. Twins macht aus der Differenz eine Tugend.

QUADRO

Die Duschwannen-Kollektion Quadro ist der Favorit im Hotelgewerbe. Die Serie zeichnet sich dadurch aus, dass sie Rahmen in ihr Design einbezieht, die das Auffangen von Wasser im Duschbereich erleichtern. Darüber hinaus sorgt die Schieferstruktur für eine warme Haptik und die Sicherheit der rutschhemmenden Oberfläche.

Es ist eine Kollektion mit einem einfachen und eleganten Design und dabei gleichzeitig praktisch und vielseitig.

ONE

Die Duschwannen-Kollektion One zeichnet sich durch ihre große Vielseitigkeit aus und lässt sich in verschiedene Dekortrends integrieren. Sie ist aus Schiefer gefertigt, in 5 Standardfarben und mit der Möglichkeit eines Ablaufgitters in gleicher Farbe. Eine einfache Kollektion, die für eine schnelle und einfache Installation und Herstellung konzipiert ist.

ARQ

Der modernste Stil kann mit der Duschwannen-Kollektion Arq verpackt werden. Sie besticht durch ihr attraktives industrielles Flair, die Vielfalt der angebotenen Formate und durch den zentralen linearen Ablauf, der immer in der gleichen Farbe wie die Wanne gehalten ist.

Darüber hinaus bietet sie eine durchgehende Oberfläche mit Zementtextur, vollendet durch eine Abdeckung mit gleichem Abschluss.

UNIQUE

Die Duschwannen-Kollektion Unique ist eine perfekte Lösung für Designer, da sie eine maximale Individualisierung ermöglicht. Rund, oval, asymmetrisch... Unique ermöglicht es Ihnen, Ihre Duschwanne an die gewünschte Form und Größe anzupassen. Und das ist noch nicht alles, sie ermöglicht auch die Auswahl der Art und Position des Abflusses.