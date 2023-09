Wie lässt sich in Zeiten des Fachkräftemangels die Attraktivität der Wasserwirtschaft als Arbeitgeber erhöhen, um mit gut ausgebildetem und motiviertem Personal die Herausforderungen der Zukunft zu meistern? Um Antworten auf diese Frage geht es am 18. Januar 2024 beim OWL-Abwassertag in Steinhagen. Angesprochen sind öffentliche Ver- und Entsorger, Personen aus den Bereichen Tief- und Anlagenbau, Planung, Hochbau und Gebäudetechnik.

Der OWL-Abwassertag ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung in Ostwestfalen-Lippe (OWL), die sich mit den Herausforderungen und Potenzialen in der Wasserwirtschaft beschäftigt. Der Themenschwerpunkt liegt dieses Mal auf dem Fachkräftemangel in der Branche und darauf, diesen durch smarte Lösungsstrategien zu bewältigen. Experten aus Forschung und Wirtschaft beleuchten u.a. die Themen Arbeitgebermarke, Unternehmensattraktivität, Mitarbeitermotivation sowie modernes Recruiting. Die Veranstaltung beinhaltet verschiedene Referate, Diskussionen und Networking-Möglichkeiten sowie eine Fachausstellung mit namhaften Industriepartnern aus der Branche. Im Anschluss geht es wie gewohnt zum weiteren Networken in eine Bielefelder Event-Location.

Fortbildungsveranstaltung

Die Veranstaltung ist bei der Ingenieurkammer Bau NRW als Fortbildung beantragt.

Anmeldung und Kosten

Die Teilnahme am OWL-Abwassertag (inklusive Bewirtung) kostet 189 € + MwSt. pro Person (Studierende 60 €). Anmeldungen sind bis zum 15.12.2023 möglich. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 160 begrenzt.

Auf www.jung-pumpen-forum.de findet sich ein Flyer mit allen Details zur Veranstaltung sowie ein Formular zur Online-Anmeldung.