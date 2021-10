Pressemeldung

Teaser: CO 2 -neutral heizen, umweltfreundlich und komfortabel mit höchster Effizienz sind Schlagworte, die die Pelletheizungen von Hargassner definieren. Wie bei allen Biomasseheizungen von Hargassner werden auch bei den Pellet-Heizsystemen Flexibilität und Variantenreichtum großgeschrieben: Somit ist für jeden Bedarf die passende Holzpelletheizung gegeben.

Egal ob Pellets-, Hackgut- oder Stückholzheizung (https://www.hargassner.at/produkte/stueckholz-heizung.html), in unserem Produktsortiment findet sich für jeden die passende Lösung im Neubau, sowie im Sanierungsbereich oder beim Heizkesseltausch. Biomasseheizungen sind umweltfreundlich, CO 2 -neutral und kostengünstig und werden in vielen Ländern zusätzlich gefördert.

Neuheit bei Pelletsheizungen von Hargassner

Vielseitig und leistungsstark, kompakt und platzsparend, vom Einfamilienhaus bis zum großen Gewerbebetrieb, von 6 kW bis hin zu 330 kW: Das sind die Pelletheizungen von Hargassner.

Neu im Pelletssortiment rund um den Nano-PK, ist die Niedertemperatur Serie Nano-PK PLUS – das PLUS bedeutet + Brennwerttechnik. Durch einen zusätzlichen Niro-Kondenswärmetauscher wird die Temperatur unterhalb des Kondenspunktes gebracht und kondensiert wieder aus. Die gewonnene Wärme und die Reduktion der Abgastemperatur erreichen einen um bis zu 10 % höheren Wirkungsgrad und somit geringere Heizkosten. Der Niro-Wärmetauscher wird natürlich in gezielten Abständen automatisch gereinigt und erzielt als Nebeneffekt eine perfekte Abgasreinigung wodurch die Feinstaub-Emissionen stark reduziert werden. Dieser Kondenswärmetauscher ist auch jederzeit nachrüstbar.

Der Nano-PK zeichnet sich durch eine kleine und kompakte Bauweise aus und benötigt so gerade mal 0,45m² Platz. Die moderne Optik in weiß hebt ihn von den klassischen ‚Kellerheizungen‘ ab und sorgt dafür, dass die Heizung sich auch optimal in Technikräumen, Nischen oder anderen Räumen abseits des Kellers verbauen lässt. Der vollautomatische Betrieb (Zündung, Entaschung, Reinigung, etc…) bringt dem Kunden eine äußerst komfortable Heizung vom ersten Heiztag an.

Lagerraumlösungen – variantenreich für jedermann passend

Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für eine Biomasseheizung spielen auch die verschiedensten Lagerraumlösungen.Egal ob die Pellets mittels Schnecke, mittels Saugvariante oder aus dem Gewebetank in die Heizung befördert werden. Diese unterschiedlichen Lösungen und die individuelle Anpassbarkeit machen die Beschickung der Heizung einfach.

Beginnend bei kleinstem Platz und Lagervolumen kann ein Tages- oder Wochenbehälter zum Einsatz kommen, der direkt an der Heizung montiert ist. Wenn ein Lagerraum vorhanden ist, gibt es verschiedenste Ausführungen die zur Verfügung stehen, um diesen zu entleeren, wie z.B.: eine Schnecken-Saugkombination oder auch die Punktabsaugung mit automatischer Umschalteinheit. Maximales Volumen bei minimalem Platzbedarf bieten unsere Gewebetanks, speziell die Serie GWT-XXL mit dem Federhubsystem stellt eine optimale Lösung dar. Schnell aufgebaut, kleinster Platzbedarf, optimale Entleerung und einfach zu befüllen.

Wenn im Haus kein Platz für einen Lagerraum zur Verfügung steht, wie wäre es dann z.B.: mit einer im Boden versenkbaren Pellets-Lagerkugel, dem Erdtank oder dem Heizmodul Eco-Box? Die Eco-Box ist Heiz- und Lagerraum in einem und bietet dabei sogar noch Platz für Gartengeräte, Fahrräder, etc.

Als Vollsortimentsanbieter finden Sie auch sämtliches Zubehör in unserem Portfolio, beginnend bei Puffer oder Boiler, bis hin zu Solarpaneelen.

Steuern Sie Ihre Hargassner Biomasseheizung jederzeit und von überall

Alle Hargassner Biomasseheizungen können mittels neuer App-Lösung jederzeit und von überall extern gesteuert werden. Einfach App aufs Handy laden und schon kann's losgehen. Auch können die Heizungen an gängigste Hausautomatisationen angebunden werden. Smart Home ist das innovative System zur bedarfsgerechten Steuerung Ihres Energiehaushalts. Sparen Sie Energie, Kosten und genießen Sie Komfort und Sicherheit. Elektrogeräte, Heizung und Licht sind mit einer zentralen Steuereinheit verbunden. Via Internet haben Sie Ihr Zuhause auch von unterwegs im Griff.

www.hargassner.at