Informationen und Lösungen finden Bauherren und Modernisierer auf der neuen Webseite www.waerme-plus.de

Ab sofort bietet die Initiative WÄRME+ ihre Fachinformationen und Entscheidungshilfen zur modernen Gebäudetechnik auf einer neuen Internetseite an. „Nie zuvor war die Technik so energieeffizient, vernetzt und leistungsstark wie heute. Und noch nie gab es eine so große Vielfalt an technischen Komponenten“, beschreibt Lutz Schulte von der Initiative WÄRME+ das aktuelle Angebot am Markt. Grund genug, Verbraucherinnen und Verbraucher bei ihren Investitionsentscheidungen umfassend zu unterstützen.

Für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer sind die aktuellen Rahmenbedingungen optimal, um die Wärmeversorgung im eigenen Haus zu überprüfen und gegebenenfalls zu modernisieren: Hersteller bieten energieeffiziente und wirtschaftliche Gebäudeheiztechnik an, attraktive Förderungen für neue Heizungsanlagen setzen finanzielle Anreize. Mit dem Fokus auf energieeffiziente und nachhaltige Wärmelösungen erklärt das Online-Portal www.waerme-plus.de verschiedene Technologien informativ und praxisnah. Ob Wärmepumpe, Infrarotheizung, elektronischer Durchlauferhitzer oder Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – hier finden Hausbesitzer und Fachhandwerk Informationen zu Einsatzmöglichkeiten, Funktionsweise und Voraussetzungen der verschiedenen technischen Konzepte.

Hilfreiche Tools, einfache Checklisten und Tipps zur Optimierung von Heizungsanlagen zeigen auf, wie einzelne Maßnahmen zu spürbaren Einsparungen bei den Energiekosten führen können. News zu Fördermöglichkeiten, Techniktrends und Entwicklungen bei der Gesetzgebung erleichtern den Umstieg auf die nachhaltigen Wärmetechnologien.

Die Initiative WÄRME+ ist eine zentrale Anlaufstelle für Verbraucher und Fachhandwerk. Verbraucher erfahren, wie sie durch den Einsatz moderner Gebäudetechnik, zum Beispiel intelligenter Heizsysteme und energieeffizienter Lüftungsgeräte, viel Geld sparen können.

„Mit unserem neuen Informationsangebot wollen wir sowohl Verbraucher als auch das Fachhandwerk dabei unterstützen, die Herausforderungen der Energiewende aktiv anzugehen“, erklärt Lutz Schulte. „Wir sind überzeugt, dass insbesondere in vielen Ein- und Zweifamilienhäusern hohe Energie- und damit Kosteneinsparpotenziale schlummern, die eine moderne Gebäudetechnik heben könnte.“

Der neue Internetauftritt der Initiative Wärme+ ist zu finden unter www.waerme-plus.de