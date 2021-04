Die Menüführung konzentriert sich auf die Kernthemen und -angebote der VdZ. Im Zentrum steht die Entwicklung der Branche von der Fachkräftegewinnung bis zur aktuellen Geschäftslage sowie Projekte für die Branche.

„Digitalisierung von Arbeitsprozessen, Schaffung effizienter zukünftiger Technologien zur Bewältigung des Klimawandels oder auch Kooperationen mit Startups – die Gebäudetechnikbranche befindet sich derzeit in einem unglaublich spannenden Wandlungsprozess, der einmal mehr ihre Bedeutung als »Macher der Energiewende« herausstellt. Als Dachverband der Gebäudetechnik begleiten wir diesen Wandel und bringen eigene Zukunftsthemen ein. Diese Themen greift die neue Website auf und stellt gleichzeitig die Modernität der gesamten Branche in den Vordergrund. Ganz konkret etwa am Beispiel der Themen Startups, Nachwuchsförderung, Verbraucherinformation oder diversen Fachinformationen und Tools sowie mittelbar durch das Herausstellen zukunftsorientierter Lösungen der Energie- und Wärmeversorgung in Gebäuden“, so Kerstin Vogt, Geschäftsführerin VdZ.

Wesentlicher Servicebestandteil der Website bleiben die Nachweisformulare für den hydraulischen Abgleich. Diese wurden in Zusammenarbeit mit KfW und BAFA erarbeitet und sind Voraussetzung zur Beantragung staatlicher Fördergelder. Die Nacheisformulare stehen auf der Website kostenfrei zum Download zur Verfügung. Ergänzt wurden sie durch eine Tabelle zur „Durchführung des hydraulischen Abgleichs im Rahmen staatlicher Förderung“.

Die Fach- und Verbraucherbroschüren sind über den neuen Versandservice nun wesentlich einfacher zu beziehen. Als Download stehen alle Publikationen kostenfrei zur Verfügung. Neu hinzugekommen sind digitale Werkzeuge im Zusammenhang mit Heiz- und Lüftungsthematiken. Unter Tools & App finden die Besucher der Website eine Übersicht über die bestehenden digitalen VdZ-Angebote und können sich über Zweckmäßigkeit und Verwendungszweck der ebenfalls kostenfreien Produkte informieren und diese nutzen.

Die neue Website finden Sie unter www.vdzev.de.