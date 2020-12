Kompakt, leicht zu transportieren und mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten präsentieren sich die Elektro-Heizautomaten der Serie EM. Sie liefern Wärme überall dort, wo sie kurzfristig gebraucht wird. Remko kann nun ein vollständiges Sortiment vorstellen, das Geräte von 2 bis 18 kW umfasst.

Die Gründe für den Einsatz der mobilen Elektro-Heizautomaten sind zahlreich, sei es ein Heizungsausfall oder ein nur zeitweise genutzter Raum. Die Geräte der Serie EM können selbst in nicht gelüfteten Räumen eingesetzt werden. Mit ihnen steht sofort Wärme bereit, ohne Verluste, denn der Strom wird komplett in Wärme umgewandelt. Fünf Modelle mit 2,0/3,2/6,0/10,0/18,0 kW stellt Remko zur Verfügung: Bei den drei mittleren Geräten lässt sich die Heizleistung in zwei Stufen schalten, bei dem leistungsstarken EM mit 18,0 kW sogar in drei Stufen.

Die Heizelemente aus Edelstahl erzeugen die Wärme, die vom integrierten Umluftventilator ausgeblasen wird. Der maximale Luftstrom liegt je nach Gerät zwischen 220 und 1.000 m³/h. Jeder Elektro-Heizautomat verfügt über einen Raumthermostat, um eine konstante Temperatur einzustellen.

Die Aufstellung ist flexibel, die robusten Geräte lassen sich mit einem Gewicht zwischen 5,8 und 27,0 kg problemlos transportieren. Bei der Platzierung ist darauf zu achten, dass Ansaug- und Ausblasgitter frei und unbedeckt sind.

Weitere Informationen zu Remko-Produkten sind auf der Website erhältlich.