Als erfahrener Mietwärme-Spezialist ist Mobil in Time bereits seit Langem sowohl Installateuren als auch Planern einen Begriff. Doch nicht nur auf Baustellen und bei Sanierungen kommen die mobilen Anlagen zum Einsatz. Auch Landwirte haben inzwischen die Vorteile der vielfältigen Produkte erkannt und setzen besonders die Warmluftanlagen gerne ein - und dank moderner Pellet-Technologien auch vollkommen klimafreundlich.



Der Betriebsleiter A&V-Bereich Obstbau des Strickhof in Lindau, Andreas Klöppel, verlässt sich inzwischen zum zweiten Mal auf die mobilen Warmluftanlagen von Mobil in Time. «In den letzten Jahren kam es immer wieder dazu, dass unsere Aprikosen- und Kirschbäume aufgrund der warmen Temperaturen zu früh im Jahr blühen. Das Risiko für einen spontanen Kälteeinbruch zwischen März und Mai ist aber noch sehr gross, weswegen insbesondere den Aprikosenblüten der Frost-Tod droht», erklärt der Obstbauer. Als dramatische Folgen würde die Ernte des Jahres ausbleiben, die Verantwortlichen würden auf den Investitionskosten sitzenbleiben und die Läden würden keine regionalen und frischen Früchte erhalten. Die Pellfix-Warmluftanlagen von Mobil in Time sorgen in einem installierten Folientunnel dafür, dass ganzjährig eine konstante Temperatur für die Obstbäume gehalten werden kann.



Andreas Klöppel fährt fort: «Wir Obstbauern sind stärker als viele andere von den Launen der Natur abhängig und so ist es mir wichtig, bei solchen Massnahmen einen nachhaltigen Ansatz zu wählen, der das Klima nicht weiter belastet. Umso mehr freue ich mich, dass die Pellet-betriebenen Anlagen von Mobil in Time durch nachwachsende Rohstoffe klimafreundlich eingesetzt werden können.»



Die Alleskönner - vielfältige Einsatzzwecke im Landwirtschaftsbereich

Doch nicht nur zum Frostschutz eignen sich die flexibel einsetzbaren Anlagen. Auch für eine effiziente Trocknung von Heu, Mais oder Getreide können die mobilen Anlagen eingesetzt werden. Denn je besser das Heu getrocknet wird, desto besser ist auch die Futterqualität. So kann hochwertiges Eiweissfutter erzeugt und auf teures Kraftfutter fast gänzlich verzichtet werden. Zudem bringt die Trocknung mittels mobiler Warmluft eine enorme Zeitersparnis und eine wichtige Wetterunabhängigkeit mit sich. Und zuletzt kann auch die Lagerfähigkeit des Heus erhöht werden, da das Risiko von Feuchtenestern im Heustock minimiert wird.



Hohe Verfügbarkeit – für die ganze Saison

Der Vermietungsspezialist Mobil in Time verfügt über einen grossen Anlagenpark. Dank unterschiedlicher Grössen und Leistungen der Anlagen können kleine bis grosse Heustöcke oder Getreidesilos beheizt werden. «Je nach Bedarf können die Warmluftheizungen von wenigen Tagen bis zu einer ganzen Saison gemietet werden», führt Sara Stamm, Bereichsleiterin «Luft» der Mobil in Time aus. «Unsere Servicetechniker klären die Bedürfnisse vor Ort ab und beraten, welche Heizung am besten für den geforderten Einsatz geeignet ist», ergänzt Sara Stamm.