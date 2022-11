Als innovatives, dynamisches Unternehmen im Energiesektor bietet die Mobil in Time Deutschland GmbH ihren Kunden mobile Energielösungen an und gehört zur erfolgreichen Unternehmensgruppe der Mobil in Time Schweiz. Unser Team von Spezialisten mit langjähriger Erfahrung und hohem Fachwissen gewährleistet einen effizienten, sicheren und nachhaltigen Einsatz von mobilen Energiezentralen. Höchste Servicequalität, fachkundige Beratung und professionellen, technischen Support rund um die Uhr (24/7) zeichnen uns aus. „Wir für Sie“ – unser Motto als Geschäftsstrategie, welches unsere Mitarbeiter mit Begeisterung, Leidenschaft und voller Energie konsequent umsetzen.

Suchen Sie eine interessante und spannende Anstellung, bei welcher Ihre Energie gefragt ist? Schätzen Sie eine gute Einarbeitungszeit, ein junges und kollegiales Arbeitsumfeld? Dann hat unser Team Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt gefunden als

Servicetechniker Wärme (m/w/d) (100%), Betrieb in Aach

Es erwartet Sie:

Installieren, in Betrieb nehmen und warten von mobilen Heizungen und Energiezentralen

Termin- und fachgerechte Fertigstellung der disponierten Aufträge

Ausführen von Servicearbeiten beim Kunden

Beheben von Störungen

Ihre Expertise begeistert uns:

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Anlagemechaniker, Sanitär, Heizung- und Klimatechnik und/oder Installateur- oder Heizungsbaumeister (oder eine vergleichbare Ausbildung)

(Erste) Berufserfahrung im Bereich Sanitär, Heizung und Klimatechnik wünschenswert

Grundkenntnisse in Elektro-, Steuer- und Regeltechnik wünschenswert, aber keine Bedingung

Führerschein Klasse B (Führerschein Klasse BE von Vorteil)

Sie denken kreativ, serviceorientiert und sind aufgeschlossen für neue Entwicklungen und Trends

Sie arbeiten zuverlässig und selbstständig, bringen Freude und Begeisterung mit und sind bereit, Kunden zu betreuen

Sie verfügen über die Bereitschaft zu reisen und tatkräftig zu unterstützen

Jetzt kommt Ihre Chance…..

Als Top-Arbeitgeber bieten wir eine interessante, abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit im Innenbereich. Wir fordern und fördern Mitarbeiter mit Potenzial. Es erwartet Sie eine moderne Infrastruktur und zeitgemässe Anstellungsbedingungen.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige online Bewerbung inkl. Foto.

