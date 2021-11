Pressemeldung

… unsere neue Generation mobiler Elektroheizungen. Ab sofort sind unsere mobilen Elektroheizungen in zwei verschiedenen Varianten verfügbar. Die bisher sehr beliebte 22-kW-Anlage wurde erfolgreich überarbeitet, modernisiert und verbessert, sodass sie ganz neu dasteht. Bereit, um in Zukunft als universeller Begleiter zum Einsatz zu kommen. Noch mehr Einsatzmöglichkeiten bietet nur noch das Modell mit 10 bis 40 kW. Sein Leistungsspektrum ist noch breiter und es verfügt über drei verschiedene Stromanschlüsse. Damit werden auf einen Schlag die Vorgängerversionen mit 9, 15, 22 und 36 kW in einem neuen Gerät vereint.

Mehr Informationen unter: mit.so/EH2021